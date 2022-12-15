Штрафовать не будут. Сколько топлива для генераторов разрешили хранить без лицензии

Депутаты прояснили спорные вопросы использования и ввоза в Украину генераторов в период энергетического кризиса. Какие новые возможности появляются?

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Бизнес сможет хранить определенный запас горючего для генераторов, не опасаясь санкций. Этот вопрос урегулирован в законопроектах №8196 и №8197 о содействии восстановлению энергетической инфраструктуры Украины, которые Верховная Рада уже поддержала во втором чтении.

Как объясняет Фокусу Максим Билявский, аналитик энергетических рынков, ранее, согласно статье 17 закона №481, в случае хранения горючего без наличия лицензии к субъектам хозяйствования применялись штрафы в размере 500 тыс. грн. Эта норма создала определенные трудности бизнеса, который при отключении света обязан употреблять генераторы для обеспечения работы которых нужно сохранять определенный запас горючего.

Как ранее объяснял Фокусу Юрий Хапко, управляющий партнер, адвокат юрфирмы Totum, согласно вышеупомянутому закону №481 предприятие, хранящее канистры с топливом на на своем складе, должно получать для этого помещения лицензию на хранение горючего. Если предприятие доставляет горючее из АЗС в канистрах и сразу заливает его в бак генератора – лицензия не требуется. Однако, чтобы обеспечить бесперебойную работу, скажем, магазина или кафе, необходимо иметь хотя бы минимальный запас горючего.

[ + – ] До 2 тыс. литров топлива для генераторов смогут хранить предприятия без лицензии в течение военного положения Фото: Мария Бабенко

В другом обзоре Фокуса опрошенные эксперты отметили, что использование генераторов в условиях военного положения в украинских городах остается неурегулированным. Как отметил в комментарии Фокусу Вадим Литвин, председатель правления Ассоциации энергоаудиторов Украины, правовая база относительно подобных резервных источников энергообеспечения фактически осталась в условиях мирного времени и формально установка и использование генератора может трактоваться проверяющими как нарушение. Поэтому Литвин выразил надежду, что на период военного положения государство смягчит соответствующие требования. По всей видимости, одним из таких шагов стало решение о хранении горючего без лицензии.

"В соответствии с законодательными новациями разрешается хранить горючее, которое необходимо для работы генераторных установок, но в объеме до 2 тыс. литров. При этом продолжительность льгот распространяется исключительно на период военного положения и 30 дней после его завершения", — объясняет Фокусу Максим Белявский.

Как отметил в своем телеграм-канале народный депутат Ярослав Железняк, объем топлива, который можно хранить без лицензии, по настоянию правительства ограничили 2 тыс. литров. При этом, как уточняет Железняк, о больших объемах нужно будет сообщить по декларативному принципу налоговую.

Важно

Генераторы в законе: как депутаты урегулировали проблемы с их льготным ввозом в Украину

В законопроектах №8196 и №8197 также урегулировали вопросы беспошлинного ввоза генераторов, Starlink и др. Станислав Полевой, адвокат ЮФ GRACERS уточняет, что законопроект №8197 вносит изменения в Таможенный кодекс, согласно которым до 1 мая 2023 года освобождаются от пошлины генераторы и другое оборудование, ввозимое в Украину для свободного обращения. Аналогичные изменения по освобождению от НДС предусмотрены в законе №8196. Ранее Фокус уже подробно анализировал это нововведение.

Законопроекты №8196 и №8197 вступают в силу через три дня с момента опубликования. Но до публикации их еще должен подписать президент.

Ранее Фокус также рассказывал, чем генератор может быть полезен многоквартирным домам в ситуации блэкаута.