Горючее для генератора: каковы штрафы за хранение топлива без лицензии

Бизнес, который пользуется генераторами, обязан получать лицензию на право хранения топлива, иначе компании могут выписать штраф.

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Хранение топлива в топливных баках транспортных средств/техническом оборудовании/устройстве не требует получения лицензии на право хранения горючего, так как эти резервуары не являются недвижимым имуществом и не имеют четкой привязки к месту (территории), согласно Закону №481. Об этом Фокусу рассказал управляющий партнер, адвокат юрфирмы Totum LF Юрий Хапко.

"Если горючее для генератора доставляется предприятием с АЗС в канистрах и сразу заливается в бак генератора, получать лицензию тоже не нужно. В последние годы налоговики колебались в этом вопросе между позициями "нужно" и "не нужно", но по состоянию на 2020 год имеем ИПК ГНСУ от 11.11.2020 г., где они пишут: если горючее легковым автотранспортом доставляется с АЗС в поле в канистрах и сразу заливается в баки сельхозтехники, хранение горючего во время перевозки не требует получения лицензии на право хранения горючего. Этот подход можно распространить и на тот случай, когда горючее в канистрах предназначается для электрогенератора", — считает Юрий Хапко.

Юрист подчеркнул: если же предприятие будет приобретать топливо в канистрах и канистры будет хранить на своей территории, например на складе, на такое место хранения нужно получать лицензию на хранение горючего.

"Штраф за хранение горючего без получения соответствующей лицензии и регистрации акцизного склада составляет 500 000 грн.", — отметил Юрий Хапко.

Бизнес сегодня часто хранит топливо для заправки генератора, и недавно в Европейской Бизнес Ассоциации заявили о необходимости отменить лицензии на хранение горючего для генераторов.

Если компания хранит на складе бочки или другую тару с горючим, ей необходима лицензия на хранение топлива

"Согласно Закону №481, за отсутствие лицензии или за не регистрацию соответствующего акцизного состава предусмотрены штрафы. В то же время, в стрессовых условиях блэкаута и ракетных атак далеко не все компании успели оформить соответствующие лицензии или зарегистрировать акцизные склады. Европейская Бизнес Ассоциация обращается к народным депутатам с призывом разработать соответствующие изменения в законодательство – отменить на период военного состояния лицензии на хранение топлива для собственных нужд в любой таре. В качестве варианта можно ввести информирование ГНС ежемесячно об объемах приобретения и использования топлива", — отмечают в ЕБА.

Напомним, генераторы и другое энергетическое оборудование постановлением правительства освобождаются от уплаты пошлины в 10% и НДС 20%.

Ранее Фокус писал, что предпринимателю из Одессы в конце ноября был выписан штраф в размере 34 тыс. грн. Его обвинили в продаже электроэнергии без лицензии.