Зарядил смартфон – получил штраф: когда могут обвинить в продаже электроэнергии от генератора

Малый бизнес, получая электроэнергию от генератора, может предоставлять ее своим клиентам. Однако если за доступ к розеткам берется плата, полиция может выписать штраф, считая это услугами по продаже электроэнергии.

Related video

Предпринимателю из Одессы в конце ноября был выписан штраф в размере 34 тыс. грн. Его обвинили в продаже электроэнергии без лицензии. Однако юристы не согласны, что в случае с указанным предпринимателем, который за скромную плату позволял в своем помещении работать и пользоваться розетками, речь действительно идет о правонарушении в рамках статьи 164 КУоАП. Об этом пишет Фокус в статье "Электроэнергия за 50 гривен. Могут ли предприниматели предоставлять доступ к розеткам за деньги".

В вопросе продажи электрической энергии юристы рекомендуют опираться на законодательство о лицензировании видов хозяйственной деятельности, где указано, что сам по себе факт генерации электроэнергии через генератор без лицензии не может свидетельствовать о нарушении законодательства.

По словам адвоката АО "AS Legal" Владислава Фирсова, пункт 5 части 1 статьи 7 Закона Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" описывает, что лицензированию подлежит деятельность в сфере электроэнергетики, которая лицензируется с учетом особенностей, определенных Законом Украины "О рынке электрической энергии", и деятельность в сфере использования ядерной энергии, которая лицензируется в соответствии с Законом Украины "О разрешительной деятельности в сфере использования ядерной энергии".

"Лицензированию подлежит только хозяйственная деятельность, которая прямо определена специальным законом. Частью 2 статьи 30 Закона Украины "О рынке электрической энергии" определено, что лицензия на производство электрической энергии не требуется в случаях, определенных Лицензионными условиями. В то же время, Лицензионными условиями на осуществление хозяйственной деятельности по производству электрической энергии предусмотрено, что разрешается производство электрической энергии без лицензии, если мощность электрогенерирующего оборудования меньше 5 МВт (мегаватт). Учитывая, что мощность обычных генераторов измеряется киловаттами (кВт), производство электроэнергии таким оборудованием разрешается без лицензии", — отметил Владислав Фирсов.

Он также подчеркнул: составленный полицией протокол еще не означает, что предприниматель обязан уплатить выписанный штраф. Ведь в итоге материалы дела будут переданы в суд, который и установит, есть админнарушение или нет.

"Рассматривать дело об административном правонарушении и принимать решение о привлечении предпринимателя административной ответственности будет местный суд по месту составления протокола. По нашему убеждению, при рассмотрении соответствующего дела о якобы административном правонарушении в суде у предпринимателя будет достаточно сильная правовая позиция об отсутствии необходимости получения лицензии на производство хозяйственной деятельности по производству электрической энергии и, следовательно, отсутствия в его действиях состава административного правонарушения по ст. 164 КУоАП", — объяснил Александр Руденко, адвокат АО "ЮФ "Ильяшев и Партнеры".

Владислав Фирсов говорит, что, вероятно, суд признает предпринимателя невиновным в совершении админнарушения. Хотя может быть и вариант, при котором суд вынесет устное предупреждение лицу, обвиненному в правонарушении. "В любом случае, результат рассмотрения дела будет зависеть от того, насколько профессионально проработают дело защитники и насколько глубоко суд изучит все обстоятельства", — уверен Владислав Фирсов.

Важно

Лучшие бойлеры, генераторы и котлы отопления. Какой выбрать, чтобы пережить зиму в тепле

Ранее Фокус писал, что жители многоквартирных домов в разных городах Украины активно обсуждают вопрос приобретения и установки генераторов, а некоторые уже даже инициируют сборы средств на них.

Как сообщалось, в Украине из-за массового использования генераторов вырос спрос на бензин и дизель.