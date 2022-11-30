Генераторы "съели" бензин: топливо в Украине может серьезно подорожать

В Украине идет постепенное подорожание автомобильного топлива. Среди причин – повышенный спрос на бензин из-за массового использования генераторов.

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Несмотря на так называемый "мертвый сезон", спада потребления топлива в Украине нынешней зимой может не быть. Эксперты отмечают, что уже в ноябре, вопреки ежегодной тенденции, спрос не упал. Более того, спрос на топливо даже вырос. Причина – использование генераторов на бензине и дизеле. Об этом идет речь в новой статье Фокуса "Заправки пустеют. Почему на АЗС Украины очереди и будет ли кризис".

"Потребление в стране несколько выросло, хотя все сети настроили закупки с прогнозом на сезонное снижение или, по крайней мере, стабильность. Слышите грохот генератора – вот оно. А еще больше вы не слышите, потому что на них начали работать промышленные предприятия, мобильные вышки и куча всего прочего, которые жрут несколько десятков, а иногда и сотни литров в сутки каждый", — отмечает директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

По словам гендиректора и основателя Prime Group Дмитрия Леушкина, на бензин спрос растет, а вместе с ним растут и цены. "Пример: единственный трейдер в Измаиле, что продавал бензин А-95, у него была цена 39,5 грн/литр, а 28 ноября – уже 44 гривны. Это ажиотаж уже. Цены в рознице растут тоже, на 1 гривну подняли из-за генераторов – АЗС ведь не могут работать без генераторов и старлинков. Эта гривна – как раз наценка на генераторы. Параллельно пойдет рост еще плюс1-2 гривны на литре из-за роста стоимости топлива в закупке", — прогнозирует гендиректор и основатель Prime Group Дмитрий Леушкин.

Директор спецпрограмм НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев говорит, что в Европе растет цена топлива на волне проблем с замещением российской нефти. Не исключено, что и в Украине цена немного вырастет.

Говоря о росте спроса, Сергей Куюн подчеркнул: вторая по величине сеть АЗС "Укрнафты" (540 АЗС) после "национализации" оказалась без поставки топлива, осуществляемого группой "Приват". Соответственно, нацкомпания начала искать горючее и оказала дополнительное давление на рынок, который, конечно, такого клиента не ожидал.

"Как видим, есть некоторые нюансы. Но это рыночная ситуация, такое случалось и раньше в разных вариациях. Что делать? Жить нормальной жизнью, не паниковать. Напомню, что ажиотаж сыграл не последнюю роль в майском кризисе. У рынка слишком много стимулов для наращивания поставок, и это уже происходит. Да, есть рост закупочной, оптовой цены, потому что наши зарубежные контрагенты держат руку на пульсе и здесь, как говорится, джаст бизнес. Поэтому видим небольшой рост розничных цен, который обусловлен также ростом затрат на использование генераторов. Ирония судьбы в том, что на внешнем рынке цена падает, а у нас из-за трудностей со снабжением – растет", — отметил Сергей Куюн.

Ранее Фокус писал, что дипломаты Европейского союза все еще продолжают переговоры о запрете на продажу российской нефти в диапазоне 65-70 долларов за баррель.

Как сообщалось, эмбарго на российскую нефть в Европе пошатнуло стабильность производства топлива в странах Евросоюза, откуда Украина ввозит автомобильное топливо.