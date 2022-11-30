Генератори "з'їли" бензин: паливо в Україні може серйозно подорожчати

В Україні триває поступове подорожчання автомобільного палива. Серед причин — підвищений попит на бензин через масове використання генераторів.

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Незважаючи на так званий "мертвий сезон", спаду споживання палива в Україні цієї зими може не бути. Експерти зазначають, що вже в листопаді, попри щорічну тенденцію, попит не впав. Крім того, попит на пальне навіть зріс. Причина — використання генераторів на бензині й дизелі. Про це йдеться в новій статті Фокусу "Заправки порожніють. Чому на АЗС України черги та чи буде криза".

"Споживання в країні дещо зросло, хоча всі мережі налаштували закупівлі з прогнозом на сезонне зниження або принаймні стабільність. Чуєте гуркіт генератора — ось воно. А ще більше ви не чуєте, бо на них почали працювати промислові підприємства, мобільні вишки та купа всього іншого, що жере кілька десятків, а іноді й сотні літрів на добу кожне", — зазначає директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

За словами гендиректора та засновника Prime Group Дмитра Льоушкіна, на бензин попит зростає, а разом із ним зростають і ціни. "Приклад: єдиний трейдер в Ізмаїлі, що продавав бензин А-95, у нього була ціна 39,5 грн/літр, а 28 листопада —вже 44 гривні. Це ажіотаж. Ціни на роздріб також ростуть, на 1 гривню підняли через генератори, адже АЗС не можуть працювати без генераторів і старлінків. Ця гривня — якраз націнка на генератори. Паралельно піде зростання ще плюс 1-2 гривні за літр через зростання вартості палива в закупівлі", — прогнозує гендиректор і засновник Prime Group Дмитро Льоушкін.

Директор спецпрограм НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев каже, що в Європі зростає ціна палива на хвилі проблем із заміщенням російської нафти. Не виключено, що і в Україні ціна трохи зросте.

Говорячи про зростання попиту, Сергій Куюн наголосив: друга за величиною мережа АЗС "Укрнафта" (540 АЗС) після "націоналізації" виявилася без постачання палива, яке здійснюється групою "Приват". Відповідно, нацкомпанія почала шукати пальне та чинила додатковий тиск на ринок, який, звичайно, на такого клієнта не очікував.

"Як бачимо, є деякі нюанси. Але це ринкова ситуація, таке траплялося й раніше в різних варіаціях. Що робити? Жити нормальним життям, не панікувати. Нагадаю, що ажіотаж зіграв не останню роль у травневій кризі. У ринку занадто багато стимулів для нарощування Так, є зростання закупівельної, оптової ціни, тому що наші закордонні контрагенти тримають руку на пульсі, і тут, як то кажуть, джаст бізнес, тому бачимо невелике зростання роздрібних цін, яке обумовлене також зростанням витрат на використання генераторів. Іронія долі в тому, що на зовнішньому ринку ціна падає, а в нас через труднощі із постачанням зростає", — зазначив Сергій Куюн.

Раніше Фокус писав, що дипломати Європейського союзу все ще продовжують переговори про заборону продажу російської нафти в діапазоні 65-70 доларів за барель.

Як повідомлялося, ембарго на російську нафту в Європі похитнуло стабільність виробництва палива в країнах Євросоюзу, звідки Україна ввозить автомобільне паливо.