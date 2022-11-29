Винна російська нафта: куди і чому зник бензин на деяких мережевих АЗС в Україні

Ембарго на російську нафту в Європі похитнуло стабільність виробництва палива в країнах Євросоюзу, звідки Україна ввозить паливо. Перебої з постачанням можуть призвести до дефіциту бензину, дизеля та автогазу.

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У пошуках альтернативної нафти у деяких країнах виникли перебої з насиченням потужностей НПЗ. У результаті українські трейдери, які закуповують великі обсяги у Польщі, Литві, Чехії, опинилися в ситуації, коли європейські виробники не завжди охоче та швидко, а головне, за прийнятними для українських компаній цінами, закривають контракти на бензин та дизель. Про це йдеться у новій статті Фокусу "Заправки порожніють. Чому на АЗС України черги й чи буде криза".

"У нас виникли проблеми з логістикою. Останнім часом паливо до нас йшло з Польщі, Болгарії, Чехії, дунайських портів Ізмаїл, Кілія, Рені — туди заходили танкери з паливом. Це була наша логістика. На сьогодні дунайські порти стоять "сухі", тому що великі трейдери, які танкерами везуть, не можуть викупити ресурс у Європі через його відсутність, вони постачали до 30% ринку в Україні. Польща "порізала" обсяги, там дефіцит виник, відчувається дефіцит у Німеччині, Польщі, Литві, Латвії. І що залишається — Болгарія і Румунія, там йдуть ті самі обсяги, що і раніше, але проблема на самому кордоні — пропускні пункти не перетравлюють потік бензовозів. Зараз усі бензовози попрямували до Болгарії та Румунії, з'явилися великі черги — машини по 4 дні на кордоні стоять. Це там, де раніше вони проходили без черги", — розповів Фокусу гендиректор і засновник Prime Group Дмитро Льоушкін.

На думку директора спеціальних програм НТЦ "Психея" Геннадія Рябцева, ситуація з паливом в Україні була прогнозованою — про те, що країни вводять ембарго на російську нафту, було відомо ще навесні. Він упевнений: українські трейдери могли передбачити проблеми та нівелювати їхню дію на український ринок палива.

"Ситуація прогнозована — нафтове ембарго вводиться, російська нафта не перероблятиметься на НПЗ в ЄС, і на вільному ринку палива — там, куди потрапляють надлишки нафтопродуктів після виконання контрактів — такого палива буде все менше. Якби українські трейдери підписали середньострокові або довгострокові контракти з виробниками, цієї проблеми не виникло б", — вважає Геннадій Рябцев.

Втім, європейці самі зацікавлені у тому, щоб процеси заміщення російської нафти нафтою з Саудівської Аравії та інших країн пройшли швидко та без наслідків для роботи НПЗ. Це означає, що, найімовірніше, глибокої кризи нафтоперероблювання, про яку "мріє" Росія, яка через ембарго втратила величезний ринок Європи, у країнах ЄС не буде. Але поки що нова логістика в Європі лише вибудовується. І для українських трейдерів це може означати як затримку виконання контрактів, так і зростання закупівельних цін.

Нагадаємо, в Україні на тлі блекауту відновився підвищений попит на автомобільне паливо, а на заправках вишикувалися автомобільні черги.

Як раніше повідомлялося, на думку народного депутата Ярослава Железняка, повернення акцизів на пальне практично не вплинуло на ціну на АЗС.