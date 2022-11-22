Різко змінили курс: як податки на бензин змінили ціни на АЗС в Україні

За словами нардепа Ярослава Железняка, АЗС стримали ціни на бензин та дизельне паливо завдяки високій маржі та покращенню паливної логістики в Україні.

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Повернення акцизів на пальне практично не вплинуло на ціну на АЗС. Дещо збільшилося в ціні тільки дизельне паливо, але всього на 1 гривню. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі заступник голови профільного комітету Верховної Ради, нардеп Ярослав Железняк.

"Як не дивно, але після повернення оподаткування пального (а це було 30 вересня) ціни майже не змінилися", — йдеться у повідомленні Ярослава Железняка.

Причина цього — запас маржинальності у продавців палива. Як пояснив нардеп, маржа є однією з факторів, який вплинув на незначне подорожчання палива. Також вплинути на ціни могло падіння глобальної вартості нафти та покращення паливної логістики в Україні.

АЗС не підвищували ціни на пальне саме завдяки високій маржі, і це можна перевірити, за словами Железняка, на динаміці вартості автогазу, яка підвищилася одразу після повернення акцизів.

"На момент впровадження було 26,13 грн/л, а потім одразу пішли на підвищення та становлять 28.64 грн/л. Тобто різниця якраз 2,5 грн, що дуже відповідає тому поверненню акцизів, яке було введено. А саме 0, 52 євроценти за літр", — підрахував Железняк.

Скільки зараз коштує бензин в Україні

За даними моніторингу "Консалтингової групи А-95" для видання Enkorr, станом на 20 листопада, як пише видання, гуртова ціна А-95 зросла на 0,25 грн — до середніх 40,75 грн/л. Ціновий розкид — 39-42,5 грн/л. А ось дизель подешевшав 0,25 грн/л — до 49,50 грн/л. Межі цінового коридору — 48,5–52,5 грн/л.

На думку трейдерів, цінові гойдалки з'явилися не через податки, а через різке збільшення попиту на всі марки нафтопродуктів, зокрема бензин. Для цього є дві причини:

люди активно користуються генераторами;

переформатування роботи найбільших роздрібних мереж країни — "Привату" та "Укрнафти".

Нагадаємо, Нацбанк України очікує, що паливо на заправках дорожчатиме 2023 року. За прогнозами регулятора, підвищення цін становитиме 20% на рік.

Раніше Фокус розповідав, скільки платять за газ українці у жовтні 2022 року та як змінилися ціни за останні 12 місяців.