Резко изменили курс: как налоги на бензин изменили цены на АЗС в Украине

По словам нардепа Ярослава Железняка, АЗС сдержали цены на бензин и дизельное топливо благодаря высокой марже и улучшению топливной логистики в Украине.

Related video

Возврат акцизов на топливо практически не повлиял на цену на АЗС. Немного прибавило в цене только дизельное топливо, но всего на 1 гривну. Об этом сообщил в своем Telegram-канале замглавы профильного комитета Верховной Рады, нардеп Ярослав Железняк.

"Как ни странно, но после возврата налогообложения горючего (а это было 30 сентября) цены почти не изменились", – сказано в сообщении Ярослава Железняка.

Причина этому — запас маржинальности у продавцов топлива. Как объяснил нардеп, маржа один из факторов, который повлиял на незначительное подорожание топлива. Также повлиять на цены могло падение глобальной стоимости нефти и улучшение топливной логистики в Украине.

АЗС не повышали цены на топливо именно благодаря высокой марже, и это можно проверить, по словам Железняка, на динамике стоимости автогаза, которая повысилась сразу после возврата акцизов.

"На момент внедрения было 26,13 грн/л, а затем сразу пошли на повышение и составляют 28.64 грн/л. То есть разница как раз 2,5 грн, что очень соответствует тому возвращению акцизов, которое было введено. А именно 0,52 евроцента за литр", – подсчитал Железняк.

Сколько сейчас стоит бензин в Украине

По данным мониторинга "Консалтинговой группы А-95" для издания Enkorr, по состоянию на 20 ноября, как пишет издание оптовая цена А-95 выросла на 0,25 грн – до средних 40,75 грн/л. Ценовой разброс – 39-42,5 грн/л. А вот дизель подешевел 0,25 грн/л – до 49,50 грн/л. Пределы ценового коридора – 48,5-52,5 грн/л.

По мнению трейдеров, ценовые качели появились не из-за налогов, а по причине резкого увеличения спроса на все марки нефтепродуктов, в том числе бензин. Для этого есть две причины:

люди активно пользуются генераторами;

переформатирование работы крупнейших розничных сетей страны – "Привата" и "Укрнафты".

Напомним, Нацбанк Украины ожидает, что топливо на заправках будет дорожать в 2023 году. По прогнозам регулятора, повышение цен будет составлять 20% в год.

Ранее Фокус рассказывал, сколько платят за газ украинцы в октябре 2022 года и как изменились цены за последние 12 месяцев.