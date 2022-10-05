Поставщики обнародовали новые цены на газ – какими будут тарифы в октябре

Сейчас голубое топливо для украинцев поставляют 8 компаний.

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Пока в Украине продолжается подготовка к самому сложному отопительному сезону в истории, поставщики газа обнародовали свои годовые предложения на октябрь 2022 года. Об этом сообщили в консультационном центре "Газ Правда".

Сколько будем платить в октябре

Сейчас голубое топливо для украинцев поставляют 8 компаний. Все они обнародовали свои тарифы:

ООО "ЭРУ ЛЮДЯМ" — 7,70 грн

ООО "ЭНЕРДЖИ ТРЕЙД ГРУПП" — 7,799 грн

ООО "ГК "НАФТОГАЗ УКРАИНы" — 7,96 грн

ООО "ПОЛТАВАГАЗ СБЫТ — 7,99 грн

ООО "КИЕВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO) – 8,46 грн;

ООО "ЛЬВОВЭНЕРГОСБЫТ" – 8,20 грн;

ООО "ДНЕПРОВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO) – 8,46 грн;

ТМ "СВЕТГАЗ" (ООО "РИТЕЙЛ СЕРВИС") – 9,99 грн.

Как изменились тарифы за год

Отметим, что цена на газ для украинцев за год не сильно изменилась. Так, по данным консультационного центра "Газ Правда", в октябре 2021 года цена на голубое топливо колебалась на уровне от 7,8 до 13,5 грн за кубометр. Самые низкие цены тогда были у таких поставщиков:

"Агросинтез Трейдинг" — 7,8 грн

"Эвода Трейд" КП "Луцкводоканал" — 7,88 грн

"Черкассыгаз Сбыт" и "Уманьгаз Сбыт" — 7,89 грн

"Нефтегаз Украины" — 7,96 грн.

Дороже всех обходился газ клиентам "Черновицкой областной энергоснабжающей компании", "Житомирской областной энергоснабжающей компании" и "Херсонской областной энергоснабжающей компании". Они выставили тариф на газ по 13,5 грн за кубометр.

Повышение цен на газ в Украине – прогнозы экспертов

Осенью 2022 ожидается повышение тарифов на газ для промышленных предприятий. Это повлияет на стоимость продуктов — они подорожают на 20-25%. При это больше всего подорожают продукты питания, предупредил аналитик Института экономических стратегий Юрий Корольчук.

Осенью стоимость газа для бизнеса вырастет примерно на 1/3, с 45 до 60 гривен за кубометр, эта цена будет заложена в стоимость товаров, в частности, строительных материалов и сельскохозяйственной продукции.

"Бытовая продукция, в стоимость которой закладываются цены на энергоносители, имеет перспективы роста до 20%. Продукты питания – рост не больше 25%", – сказал Корольчук.

Фокус ранее рассказывал о ситуации на газовом рынке после начала полномасштабной войны с Россией. Рано или поздно расходы на закупку топлива производители тепла захотят разделить с потребителем, чтобы избежать банкротства.

Также стало известно, что в украинских подземных хранилищах газа в начале октября 2022 года сосредоточено 13,9 миллиарда кубов газа для осенне-зимнего периода.