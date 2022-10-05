Постачальники оприлюднили нові ціни на газ – якими будуть тарифи у жовтні

Наразі блакитне паливо для українців постачають 8 компаній.

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Поки що в Україні триває підготовка до найскладнішого опалювального сезону в історії, постачальники газу оприлюднили свої річні пропозиції на жовтень 2022 року. Про це повідомили у консультаційному центрі "Газ Правда".

Скільки платитимемо у жовтні

Наразі блакитне паливо для українців постачають 8 компаній. Усі вони оприлюднили свої тарифи:

ТОВ "ЕРУ ЛЮДЯМ" — 7,70 грн

ТОВ "ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП" — 7,799 грн

ТОВ "ГК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" — 7,96 грн

ТОВ "ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ — 7,99 грн

ТОВ "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) — 8,46 грн;

ТОВ "ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ" — 8,20 грн;

ТОВ "ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) — 8,46 грн;

ТМ "СВІТГАЗ" (ТОВ "РІТЕЙЛ СЕРВІС") — 9,99 грн.

Як змінилися тарифи за рік

Зазначимо, що ціна на газ для українців за рік не дуже змінилася. Так, за даними консультаційного центру "Газ Правда", у жовтні 2021 року ціна на блакитне паливо коливалася на рівні від 7,8 до 13,5 грн. за кубометр. Найнижчі ціни тоді мали такі постачальники:

"Агросинтез Трейдінг" — 7,8 грн

"Евода Трейд" КП "Луцькводоканал" — 7,88 грн

"Черкасигаз Збут" та "Уманьгаз Збут" — 7,89 грн

"Нафтогаз України" — 7,96 грн.

Найдорожче обходився газ клієнтам "Чернівецької обласної енергопостачальної компанії", "Житомирської обласної енергопостачальної компанії" та "Херсонської обласної енергопостачальної компанії". Вони виставили тариф на газ за 13,5 грн за кубометр.

Підвищення цін на газ в Україні — прогнози експертів

Восени 2022 року очікується підвищення тарифів на газ для промислових підприємств. Це вплине на вартість продуктів, вони подорожчають на 20-25%. При цьому найбільше подорожчають продукти харчування, попередив аналітик Інституту економічних стратегій Юрій Корольчук.

Восени вартість газу для бізнесу зросте приблизно на 1/3, з 45 до 60 гривень за кубометр, ця ціна буде закладена у вартість товарів, зокрема будівельних матеріалів та сільськогосподарської продукції.

"Побутова продукція, у вартість якої закладаються ціни на енергоносії, має перспективи зростання до 20%. Продукти харчування — зростання не більше ніж 25%", — сказав Корольчук.

Фокус раніше розповідав про ситуацію на газовому ринку після початку повномасштабної війни з Росією. Рано чи пізно витрати на закупівлю палива виробники тепла захочуть поділити зі споживачем, щоб уникнути банкрутства.

Також стало відомо, що в українських підземних сховищах газу на початку жовтня 2022 року зосереджено 13,9 мільярдів кубів газу для осінньо-зимового періоду.