Что будет с ценами на бензин: в НБУ спрогнозировали ситуация на рынке топлива

Нацбанк прогнозирует, что в 2023 году автомобильное топливо (бензин, дизельное топливо и автогаз) подорожает на 20%.

Related video

С сентября 2022 года стоимость топлива в Украине замедлила рост, составив 66,2%, если сравнивать с аналогичным месяцем 2021 года. Уровень цен все равно остался на высоком уровне, по причине дешевой нефти на международном рынке и насыщением рынка благодаря налаживанию логистики и возобновлению конкуренции между АЗС.

Об этом говорится в "Инфляционном отчете" Национального банка Украины.

Так, регулятор прогнозирует, что в будущем цены на топливо будут меняться и дальше, но подорожание будет медленным (до 20% в год). Для этого есть несколько причин:

постепенное снижение цен на нефть на мировых рынках;

возвращение системы налогообложения топлива на довоенный уровень, которое ожидается в начале 2023 года.

Последний фактор сохранит цены на топливо на высоком уровне. Это приведет к тому, что, например, подорожают транспортные услуги, что станет одной из причин инфляции.

Напомним, что после массированных ракетных обстрелов по всей территории Украины возникли очереди на АЗС. Водители решили перестраховаться и заправить свои автомобили, опасаясь перебоев с топливом. Впрочем, опрошенные Фокусом эксперты уверены, что никаких проблем с дефицитом топлива на украинских АЗС не будет.

В частности, директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн заявил, что топливный рынок Украины функционирует нормально – запасов хватает и идут новые поставки.

А глава парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус назвал причиной очередей эмоциональное восприятие ситуации с обстрелами.

"Сегодня в первой половине дня большинство АЗС действительно не работали, но причина этого не отсутствие топлива, а воздушная тревога. Сейчас абсолютное большинство АЗС работает. Нефтепродуктов в стране достаточно и они рассредоточены по большому количеству мест хранения. Ракетных ударов по местам хранения нефтепродуктов сегодня не было, и такие удары уже не будут эффективными", — подчеркнул Андрей Герус.

Осеннее обострение. Что происходит с ценами в преддверии зимы

Исходя из данным Госстата драйверами роста цен в сентябре стали следующие группы товаров и услуг:

одежда и обувь +9,8% (по сравнению с предыдущим месяцем)

образование +7,1%

предметы домашнего обихода, бытовая техника +2,8%

продукты питания и безалкогольные напитки +1,9%

здравоохранение +1,8%

"Продукты питания дорожают в силу мировых трендов и на фоне окончания летнего сезона, поскольку осенью рост цен на агропродукты традиционно ускоряется. Правда, в этом году динамика более выраженная, – анализирует тенденции Дмитрий Боярчук, исполнительный директор CASE Украина. — Одежда также традиционно демонстрирует скачок цен в осенний период, который в этом году несколько сильнее".

Ранее Фокус рассказывал, сколько платят за газ украинцы в октябре 2022 года и как изменились цены за последние 12 месяцев.