Що буде з цінами на бензин: у НБУ спрогнозували ситуацію на ринку палива

Нацбанк прогнозує, що у 2023 році автомобільне паливо (бензин, дизельне паливо та автогаз) подорожчає на 20%.

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З вересня 2022 року вартість палива в Україні уповільнила ріст, склавши 66,2%, якщо порівнювати з аналогічним місяцем 2021 року. Рівень цін все одно залишився високим через дешеву нафту на міжнародному ринку та насичення ринку завдяки налагодженню логістики та поновленню конкуренції між АЗС.

Про це йдеться в "Інфляційному звіті" Національного банку України.

Так, регулятор прогнозує, що в майбутньому ціни на пальне змінюватимуться і надалі, але подорожчання буде повільним (до 20% на рік). Для цього є кілька причин:

поступове зниження нафтових цін на світових ринках;

повернення системи оподаткування палива на довоєнний рівень, що очікується на початку 2023 року.

Останній фактор збереже ціни на пальне на найвищому рівні. Це призведе до того, що, наприклад, подорожчають транспортні послуги, що стане однією з причин інфляції.

Нагадаємо, що після масованого ракетного обстрілу по всій території України виникли черги на АЗС. Водії вирішили перестрахуватися та заправити свої автомобілі, побоюючись перебоїв із паливом. Втім, опитані Фокусом експерти впевнені, що жодних проблем із дефіцитом палива на українських АЗС не буде.

Зокрема, директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн заявив, що паливний ринок України функціонує нормально — запасів вистачає та йдуть нові поставки.

А голова парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус назвав причиною черг емоційне сприйняття ситуації з обстрілами.

"Сьогодні в першій половині дня більшість АЗС справді не працювали, але причина цього не відсутність палива, а повітряна тривога. Наразі абсолютна більшість АЗС працює. Нафтопродуктів у країні достатньо і вони розосереджені за великою кількістю місць зберігання. Ракетних ударів по місцях зберігання нафтопродуктів сьогодні не було, і такі удари вже не будуть ефективними", — наголосив Андрій Герус.

Осіннє загострення. Що відбувається з цінами напередодні зими

Виходячи з даних Держстату драйверами зростання цін у вересні стали такі групи товарів та послуг:

одяг та взуття +9,8% (якщо порівняти з попереднім місяцем)

освіта +7,1%

предмети домашнього вжитку, побутова техніка +2,8%

продукти харчування та безалкогольні напої +1,9%

охорона здоров'я +1,8%

Продукти харчування дорожчають через світові тренди і на тлі закінчення літнього сезону, оскільки восени зростання цін на агропродукти традиційно прискорюється. Щоправда, цього року динаміка вираженіша, — аналізує тенденції Дмитро Боярчук, виконавчий директор CASE Україна. — Одяг також традиційно демонструє стрибок цін в осінній період, який цього року дещо сильніший".

Раніше Фокус розповідав, скільки платять за газ українці у жовтні 2022 року та як змінилися ціни за останні 12 місяців.