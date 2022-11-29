Виновата российская нефть: куда и почему пропал бензин на некоторых сетевых АЗС в Украине

Эмбарго на российскую нефть в Европе пошатнуло стабильность производства топлива в странах Евросоюза, откуда Украина ввозит автомобильное топливо. Перебои с поставками могут вести к дефициту бензина, дизеля и автогаза.

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В поисках альтернативной нефти в некоторых странах возникли перебои с насыщением мощностей НПЗ. В результате украинские трейдеры, которые закупают большие объемы в Польше, Литве, Чехии, оказались в ситуации, когда европейские производители не всегда охотно и быстро, а главное, по приемлемым для украинских компаний ценам, закрывают контракты на бензин и дизель. Об этом идет речь в новой статье Фокуса "Заправки пустеют. Почему на АЗС Украины очереди и будет ли кризис".

"У нас возникли проблемы с логистикой. В последнее время топливо к нам шло из Польши, Болгарии, Чехии, дунайских портов Измаил, Килия, Рени – туда заходили танкеры с топливом. Это была наша логистика. На сегодняшний день, дунайские порты "сухие" стоят, потому что крупные трейдеры, которые танкерами везут, не могут выкупить ресурс в Европе из-за его отсутствия. Они снабжали до 30% рынка в Украине. Польша "порезала" объемы, там дефицит возник, ощущается дефицит в Германии, Польше, Литве, Латвии. И что остается – Болгария и Румыния, там идут те же объемы, что и прежде, но проблема на самой границе – пропускные пункты не переваривают поток бензовозов. Сейчас все бензовозы устремились в Болгарию и Румынию, появились большие очереди – машины по 4 дня на границе стоят. Это там, где раньше они проходили без очереди", — рассказал Фокусу гендиректор и основатель Prime Group Дмитрий Леушкин.

По мнению директора специальных программ НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, ситуация с топливом в Украине была прогнозируемой – о том, что страны вводят эмбарго на российскую нефть, было известно еще весной. Он уверен: украинские трейдеры могли предусмотреть проблемы и нивелировать их действие на украинский рынок топлива.

"Ситуация прогнозируемая – нефтяное эмбарго вводится, российская нефть не будет перерабатываться на НПЗ в ЕС, и на свободном рынке топлива — там, куда попадают излишки нефтепродуктов после выполнения контрактов, – такого топлива будет все меньше. Если бы украинские трейдеры подписали среднесрочные или долгосрочные контракты с производителями, этой проблемы не возникло бы", — считает Геннадий Рябцев.

Впрочем, европейцы сами заинтересованы в том, чтобы процессы замещения российской нефти нефтью из Саудовской Аравии и других стран прошли быстро и без последствий для работы НПЗ. Это значит, что, вероятнее всего, глубокого кризиса нефтепереработки, о котором "мечтает" Россия, которая из-за эмбарго лишилась огромного рынка Европы, в странах ЕС не будет. Но пока новая логистика в Европе лишь выстраивается. И для украинских трейдеров это может означать как задержки выполнения контрактов, так и рост закупочных цен.

Напомним, в Украине на фоне блэкаута возобновился повышенный спрос на автомобильное топливо, а на заправках выстроились автомобильные очереди.

Как ранее сообщалось, по мнению народного депутата Ярослава Железняка, возврат акцизов на топливо практически не повлиял на цену на АЗС.