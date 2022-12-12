Зарядив смартфон — отримав штраф: коли можуть звинуватити в продажу електроенергії від генератора

Малий бізнес, отримуючи електроенергію від генератора, може надавати її клієнтам. Однак якщо за доступ до розеток беруть плату, поліція може виписати штраф, вважаючи це послугами з продажу електроенергії.

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Підприємцю з Одеси наприкінці листопада виписали штраф у розмірі 34 тис. грн. Його звинуватили в продажу електроенергії без ліцензії. Проте юристи не згодні, що у випадку із зазначеним підприємцем, який за скромну плату дозволяв у своєму приміщенні працювати й користуватися розетками, справді йдеться про правопорушення в межах статті 164 КУпАП. Про це пише Фокусу статті "Електроенергія за 50 гривень. Чи можуть підприємці надавати доступ до розеток за гроші".

У питанні продажу електричної енергії юристи рекомендують спиратися на законодавство про ліцензування видів господарської діяльності, де зазначено, що сам собою факт генерації електроенергії через генератор без ліцензії не може свідчити про порушення законодавства.

За словами адвоката АТ AS Legal Владислава Фірсова, пункт 5 частини 1 статті 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" описує, що ліцензуванню підлягає діяльність у сфері електроенергетики, що ліцензується з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про ринок електричної енергії", та діяльність у сфері використання ядерної енергії, що ліцензується відповідно до Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії".

"Ліцензуванню підлягає лише господарська діяльність, яка прямо визначена спеціальним законом. Частиною 2 статті 30 Закону України "Про ринок електричної енергії" визначено, що ліцензія на виробництво електричної енергії не потрібна у випадках, визначених Ліцензійними умовами. Водночас Ліцензійними умовами на здійснення господарської діяльності з виробництва електричної енергії передбачено, що дозволяється виробництво електричної енергії без ліцензії, якщо потужність обладнання для енергогенерування менша за 5 МВт (мегават). Враховуючи, що потужність звичайних генераторів вимірюється кіловатами (кВт), виробництво електроенергії таким обладнанням дозволяється без ліцензії", — наголосив Владислав Фірсов.

Він також говорить: складений поліцією протокол ще не означає, що підприємець зобов'язаний сплатити виписаний штраф. Адже в результаті матеріали справи будуть передані до суду, який і встановить, чи є адмінпорушення, чи ні.

"Розглядати справу про адміністративне правопорушення й ухвалювати рішення про притягнення підприємця до адміністративної відповідальності буде місцевий суд за місцем складання протоколу. На нашу думку, під час розгляду відповідної справи про нібито адміністративне правопорушення в суді у підприємця буде досить сильна правова позиція про відсутність необхідності отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії та, отже, відсутності в його діях складу адміністративного правопорушення за статтею 164 КУпАП", — пояснив Олександр Руденко, адвокат АТ "ЮФ "Ілляшев і Партнери".

Владислав Фірсов каже, що суд, імовірно, визнає підприємця невинним у скоєнні адмінпорушення. Хоча може бути й варіант, за якого суд винесе усне попередження особі, звинуваченій у правопорушенні. "У будь-якому разі результат розгляду справи залежатиме від того, наскільки професійно опрацюють справу захисники та наскільки глибоко суд вивчить усі обставини", — упевнений Владислав Фірсов.

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