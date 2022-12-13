Пальне для генератора: які штрафи за зберігання палива без ліцензії

Бізнес, який користується генераторами, зобов'язаний одержувати ліцензію на право зберігання палива, інакше компанії можуть виписати штраф.

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Зберігання палива у паливних баках транспортних засобів/технічному обладнанні/пристрої не вимагає отримання ліцензії на право зберігання пального, оскільки ці резервуари не є нерухомим майном і не мають чіткої прив'язки до місця (території) згідно із Законом №481. Про це Фокусу розповів керівний партнер, адвокат юрфірми Totum LF Юрій Хапко.

"Якщо пальне для генератора доставляється підприємством з АЗС в каністрах і відразу заливається в бак генератора, отримувати ліцензію теж не потрібно. В останні роки податківці вагалися в цьому питанні між позиціями "потрібно" і "не потрібно", але станом на 2020 рік маємо ІПК ДПСУ від 11.11.2020 р., де вони пишуть: якщо пальне легковим автотранспортом доставляється з АЗС у поле в каністрах та одразу заливається в баки сільгосптехніки, зберігання пального під час перевезення не вимагає отримання ліцензії на право зберігання пального. Цей підхід можна поширити на той випадок, коли пальне у каністрах призначається для електрогенератора”, — вважає Юрій Хапко.

Юрист наголосив: якщо ж підприємство купуватиме паливо в каністрах і каністри зберігатиме на своїй території, наприклад на складі, на таке місце зберігання потрібно отримувати ліцензію на зберігання пального.

"Штраф за зберігання пального без отримання відповідної ліцензії та реєстрації акцизного складу становить 500 000 грн", — зазначив Юрій Хапко.

Бізнес сьогодні часто зберігає паливо для заправки генератора, і нещодавно у Європейській Бізнес Асоціації заявили про необхідність скасувати ліцензії на зберігання пального для генераторів.

Якщо компанія зберігає на складі бочки або іншу тару з пальним, їй потрібна ліцензія на зберігання палива

"Згідно із Законом №481, за відсутність ліцензії або за не реєстрацію відповідного акцизного складу передбачені штрафи. У той же час, у стресових умовах блекауту та ракетних атак далеко не всі компанії встигли оформити відповідні ліцензії або зареєструвати акцизні склади. Європейська Бізнес Асоціація звертається до народних депутатів із закликом розробити відповідні зміни до законодавства — скасувати на період воєнного стану ліцензії на зберігання палива для власних потреб у будь-якій тарі. Як варіант можна запровадити інформування ДПС щомісяця про обсяги придбання і використання палива", — зазначають у ЄБА.

Нагадаємо, генератори й інше енергетичне обладнання постановою уряду звільняються від сплати мита 10% та ПДВ 20%.

Раніше Фокус писав, що підприємцю з Одеси наприкінці листопада було виписано штраф у розмірі 34 тис. грн. Його звинуватили у продажу електроенергії без ліцензії.