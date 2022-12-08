Генератор з Європи: як працює безмитне ввезення енергетичного обладнання

Щоб подолати дефіцит електрогенераторів в Україні, в уряді вирішили спростити їх ввезення з-за кордону. На які проблеми скаржилися громадяни, які намагалися ввезти генератор без мита та ПДВ, і що потрібно, щоб пільга працювала без збоїв.

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В Україні з 9 листопада 2022 року діє пільговий режим ввезення генераторів з-за кордону, про що Фокус докладно розповідає у своєму огляді "Квест на митниці. Чи можна ввезти в Україну генератор без мита і як це зробити".

Генератори й інше енергетичне обладнання постановою уряду звільняються від сплати мита 10% та ПДВ 20%, що робить таку продукцію дешевшою орієнтовно на 25%.

Як повідомляє у своєму телеграм-каналі народний депутат Ярослав Железняк, у листопаді за період дії нововведення з наданням вищезгаданої пільги в Україну ввезли 352,3 тис. одиниць товарів (переважно генераторів) на суму 784,5 млн грн.

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Проте запуск починання не пройшов гладко. Як розповів Фокусу Ігор Ясько, керівний партнер ЮК Winner, протягом листопада на місцях на митницях, не маючи інструкцій, відмовлялися застосовувати пільги з таких причин:

через те, що пільги, нібито, не поширюються на фізосіб;

через відсутність коду товару в списку тих, хто підпадає під пільги;

через відсутність документів, що підтверджують, що мета покупки генератора — боротьба з коронавірусом.

Останній аргумент, який виглядає абсурдним на перший погляд, пояснюється тим, що пільги запровадили не шляхом зміни законодавства, а за рахунок доповнення так званої "ковідної" постанови. Тобто в уряді не знайшли нічого кращого, як внести зміни до постанови КМУ від 20 березня 2020 року №224 та розширили за рахунок генераторів та іншого електрообладнання перелік товарів, що підлягають звільненню від сплати мита та ПДВ (переважно, ліків і медвиробів), необхідні для боротьби з коронавірусом. На митниці сприйняли це буквально і почали вимагати документи, що підтверджують антикоронавірусне призначення генераторів.

Щоб дозволити колізію, влада змушена продукувати роз'яснення за роз'ясненням, які хоч і полегшують ситуацію з ввезенням генераторів, зокрема — врегулюють можливість застосування пільги для фізосіб. Проте механізм залишається недосконалим, а складнощі на митниці з ввезенням енерготоварів частково зберігаються.

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На думку Оксани Продан, радниці голови Асоціації міст України з муніципальних питань, вирішити проблеми з безмитним ввезенням генераторів потрібно за рахунок внесення Верховною Радою змін до Митного кодексу України та Митного тарифу України.

Депутати вже зробили у цьому напрямку перший крок — 1 грудня 2022 року підтримали у першому читанні законопроєкти №8196 та №8197. Як пояснив у своєму профілі у фейсбуці Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради України з фінансів, податкової і митної політики нові законопроєкти звільнять на шість місяців від оподаткування ввізним митом і податком на додану вартість двигуни, генератори й інші компоненти електрогенераторних установок.

Законодавцям варто поспішати з голосуванням за ці документи у другому читанні. Адже відповідно до ковідної постанови генератори звільняються від сплати мита та ПДВ до завершення дії карантину, що спливає 31 грудня 2022 року.

Про нюанси придбання генераторів на закордонних онлайн-майданчиках Фокус також розповідає у новому огляді "Квест на митниці. Чи можна ввезти в Україну генератор без мита та як це зробити". Раніше Фокус розповідав, як український бізнес долає виклики частих блекаутів і назвав ТОП 10 товарів, якими громадяни запасаються, щоб підготуватися до тривалих і частих відключень електрики.