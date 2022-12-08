Генератор из Европы: как работает беспошлинный ввоз энергетического оборудования

Чтобы побороть дефицит электрогенераторов в Украине, в правительстве решили упростить их ввоз из-за рубежа. На какие проблемы жаловались граждане, которые пытались ввезти генератор без пошлины и НДС, и что необходимо, чтобы льгота работала без сбоев.

Related video

В Украине с 9 ноября 2022 года действует льготный режим ввоза генераторов из-за рубежа, о чем Фокус подробно рассказывает в своем обзоре "Квест на таможне. Можно ли ввезти в Украину генератор без пошлины и как это сделать".

Генераторы и другое энергетическое оборудование постановлением правительства освобождаются от уплаты пошлины в 10% и НДС 20%, что делает такую продукцию дешевле ориентировочно на 25%.

Как сообщает в своем телеграмм-канале народный депутат Ярослав Железняк, в ноябре за период действия нововведения с предоставлением вышеназванной льготы в Украину ввезли 352,3 тыс. единиц товаров (преимущественно, генераторов) на сумму 784,5 млн грн.

Важно

Генератор в помощь. Как магазины и рестораны спасаются от регулярных отключений электроэнергии

Однако, запуск начинания не прошел гладко. Как рассказал Фокусу Игорь Ясько, управляющий партнер ЮК Winner, в течение ноября на местах на таможнях не имея инструкций отказывались применять льготы по следующим причинам:

из-за того, что льготы, якобы, не распространяются на физлиц

ввиду отсутствия кода товара в списке подпадающих под льготы

по причине отсутствия документов, подтверждающих, что цель покупки генератора — борьба с коронавирусом

Последний аргумент, который выглядит абсурдным на первый взгляд, объясняется тем, что льготы ввели не путем изменения законодательства, а за счет дополнения так называемого "ковидного" постановления. То есть, в правительстве, не нашли ничего лучшего, как внести изменения в постановление КМУ от 20 марта 2020 года №224 и расширили за счет генераторов и другого электрооборудования перечень товаров, подлежащих освобождению от уплаты пошлины и НДС (в основном, лекарств и медизделий), необходимых для борьбы с коронавирусом. На таможне восприняли это буквально и начали требовать документы, подтверждающие антикоронавирусное назначение генераторов.

Чтобы разрешить коллизию, власть вынуждена продуцировать разъяснение за разъяснением, которые хоть и облегчают ситуацию с ввозом генераторов, в частности — урегулируют возможность применения льготы для физлиц. Однако механизм остается несовершенным, а затруднения на таможне с ввозом энерготоваров частично сохраняются.

Важно

Генераторы "съели" бензин: топливо в Украине может серьезно подорожать

По мнению Оксаны Продан, советника главы Ассоциации городов Украины по муниципальным вопросам, решить проблемы с беспошлинным ввозом генераторов нужно за счет внесения Верховной Радой изменений в Таможенный кодекс Украины и Таможенный тариф Украины.

Депутаты уже сделали в этом направлении первый шаг — 1 декабря 2022 года поддержали в первом чтении законопроекты №8196 и №8197. Как — объяснил в своем профиле в "Фейсбук" Данило Гетманцев, глава Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике новые законопроекты освободят на шесть месяцев от налогообложения ввозной пошлиной и налогом на добавленную стоимость двигатели, генераторы и другие компоненты электрогенераторных установок.

Законодателям стоит поспешить с голосованием за эти документы во втором чтении. Ведь в соответствии с ковидным постановлением генераторы освобождаются от уплаты пошлины и НДС до завершения действия карантина, который истекает 31 декабря 2022 года.

О нюансах приобретения генераторов на зарубежных онлайн-площадках Фокус также рассказывает в новом обзоре "Квест на таможне. Можно ли ввезти в Украину генератор без пошлины и как это сделать". Ранее Фокус рассказывал, как украинский бизнес преодолевает вызовы частых блэкаутов и назвал ТОП-10 товаров, которыми граждане запасаются, чтобы подготовиться к продолжительным и частым отключениям электричества.