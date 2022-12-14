Генераторы в законе: как депутаты урегулировали проблемы с их льготным ввозом в Украину

Ввоз в Украину генераторов, Starlink и другого оборудования без пошлин и НДС закреплен на законодательном уровне. Касаются ли нововведения производителей оборудования, физических лиц, почтовых отправлений?

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Верховная Рада Украины 13 декабря поддержала во втором чтении законопроекты №8196 о внесении изменения в Налоговый кодекс Украины о содействии восстановлению энергетической инфраструктуры Украины и №8197 о внесении изменения в Таможенный кодекс Украины о содействии восстановлению энергетической инфраструктуры Украины.

Как объясняет Фокусу Станислав Полевой, адвокат ЮФ GRACERS, законопроект №8197 вносит изменения в Таможенный кодекс, согласно которым до 1 мая 2023 года от налогообложения ввозной пошлиной освобождаются определенные товары — генераторы и другое оборудование — ввозимое на таможенную территорию Украины для свободного обращения. Аналогичные изменения по освобождению от НДС предусмотрены в законе №8196.

Напомним, как ранее писал Фокус, чтобы удовлетворить ажиотажный спрос на генераторы и другое оборудование для альтернативного энергообеспечения, правительство своим постановлением от 9 ноября 2022 №1260 освободило эту группу товаров от ввозной пошлины и НДС. Однако нововведение начало действовать не корректно.

Как ранее отметил в комментарии Фокусу Игорь Ясько, управляющий партнер ЮК Winner из-за того, что изменения были введены "ководным постановлением", таможенники не пропускали генераторы без документов, в которых была указана цель "борьбы с коронавирусом". Кроме этого, на практике возникали и другие проблемы, в частности, при попытках ввоза такого оборудования физлицами или в отправлениях без сопровождения.

Сначала власти пытались урегулировать сложности дополнительными разъяснениями. Однако системно решить вопрос можно было только путем внесения соответствующих изменений в Таможенный и Налоговый кодексы Украины, что собственно и сделали парламентарии.

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Отдельно обращаем внимание, что закрепленные в законопроектах льготы касаются как физлиц, так и почтовых и экспресс-отправлений. Так, Станислав Полевой отмечает, что в законопроекте №8197 говорится об освобождении от налогообложения ввозной пошлиной соответствующих товаров, ввозимых в том числе гражданами и перемещаемых на таможенную территорию Украины почтовыми и экспресс отправлениями. Аналогичные коррективы по НДС внесены и в налоговый кодекс.

"На законодательном уровне внедряется ввоз генераторов, другого оборудования, Starlink без пошлины и НДС. В том числе для физлиц. Норма будет действовать до мая 2023 года, — комментирует в телеграммах о результативном голосовании Верховной Рады народный депутат Ярослав Железняк. Парламентарий добавил, что во время голосования учли его правку относительно распространения такого освобождения от пошлины и НДС в том числе и для почтовых и экспресс-отправлений.

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Безусловно, беспошлинный ввоз генераторов — наболевший и широко обсуждаемый в широких кругах вопрос. Однако урегулированием этого момента полезные новации законопроектов не ограничиваются.

"Законопроект №8197 освобождает от НДС оборудование, предоставляемое безвозмездно международными донорами для восстановления энергосистемы Украины. Это позволит как можно быстрее оформлять соответствующие грузы и избежать в будущем дополнительной финансовой нагрузки на тариф по услугам распределения и передачи электроэнергии", — комментирует Максим Билявский, аналитик энергетических рынков.

Собеседник Фокуса добавляет, что законопроектом №8196 предприятия, производящие в Украине электрогенераторные установки, освобождаются от налогообложения при импорте комплектующих для таких машин (двигателей, катушек индуктивности, дросселей и др.), что должно создать стимулы для отечественного сборочного производства модульных машин для генерации электроэнергии.

Согласно тексту обоих законов они вступят в силу через три дня с момента опубликования. Но до публикации, нужно дождаться подписи президента.

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