Генератори в законі: як депутати врегулювали проблеми з їх пільговим ввезенням в Україну

Ввезення в Україну генераторів, Starlink та іншого обладнання без мит і ПДВ закріплено на законодавчому рівні. Чи стосуються нововведення виробників обладнання, фізичних осіб, поштових відправлень?

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Верховна Рада України 13 грудня підтримала в другому читанні законопроєкти №8196 про внесення зміни до Податкового кодексу України про сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України та №8197 про внесення зміни до Митного кодексу України щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України.

Як пояснює Фокусу Станіслав Польовий, адвокат ЮФ GRACERS, законопроєкт №8197 вносить зміни до Митного кодексу, згідно з якими до 1 травня 2023 року від оподаткування ввізним митом звільняються певні товари — генератори й інше обладнання, яке ввозиться на митну територію України для вільного обігу. Аналогічні зміни щодо звільнення від ПДВ передбачені в законі №8196.

Нагадаємо, як раніше писав Фокус, щоб задовольнити ажіотажний попит на генератори й інше обладнання для альтернативного енергозабезпечення, уряд своєю постановою від 9 листопада 2022 року №1260 звільнив цю групу товарів від ввізного мита й ПДВ. Проте нововведення почало діяти некоректно.

Як раніше зазначив у коментарі Фокусу Ігор Ясько, керуючий партнер ЮК Winner, через те, що зміни були введені "ковідною постановою", митники не пропускали генератори без документів, у яких було вказано мету "боротьба з коронавірусом". Крім цього, на практиці виникали й інші проблеми, зокрема під час спроб ввезення такого обладнання фізособами або у відправленнях без супроводу.

Спочатку влада намагалася врегулювати складності додатковими роз'ясненнями. Проте системно вирішити питання можна було лише шляхом внесення відповідних змін до Митного та Податкового кодексів України, що власне й зробили парламентарі.

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Окремо звертаємо увагу, що закріплені в законопроєктах пільги стосуються як фізосіб, так і поштових і експрес-відправлень. Так, Станіслав Польовий зазначає, що в законопроєкті №8197 ідеться про звільнення від оподаткування ввізним митом відповідних товарів, які ввозяться, зокрема, громадянами та переміщуються на митну територію України поштовими й експрес відправленнями. Аналогічні корективи з ПДВ внесені в податковий кодекс.

"На законодавчому рівні впроваджується ввезення генераторів, іншого обладнання, Starlink без мита й ПДВ. У тому числі для фізосіб. Норма діятиме до травня 2023 року", — коментує в телеграмі про результативне голосування Верховної Ради народний депутат Ярослав Железняк. Парламентар додав, що під час голосування врахували його виправлення щодо поширення такого звільнення від мита й ПДВ у тому числі й для поштових і експрес-відправлень.

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Безумовно, безмитне ввезення генераторів — питання, яке наболіло та широко обговорюється в широких колах. Однак врегулюванням цього моменту корисні новації законопроєктів не обмежуються.

"Законопроєкт №8197 звільняє від ПДВ обладнання, що надається безоплатно міжнародними донорами для відновлення енергосистеми України. Це дозволить якнайшвидше оформляти відповідні вантажі й уникнути в майбутньому додаткового фінансового навантаження на тариф за послуги розподілу та передачі електроенергії", — коментує Максим Білявський, аналітик енергетичних ринків.

Співрозмовник Фокусу додає, що законопроєктом №8196 підприємства, що виробляють в Україні електрогенераторні установки, звільняються від оподаткування в разі імпорту комплектуючих для таких машин (двигунів, котушок індуктивності, дроселів та ін.), що має створити стимули для вітчизняного складального виробництва модульних машин для генерації електроенергії..

Згідно з текстом обох законів, вони набудуть чинності через три дні з моменту опублікування. Але до публікації потрібно дочекатися підпису президента.

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