Штрафувати не будуть. Скільки палива для генераторів дозволили зберігати без ліцензії

Депутати прояснили суперечливі питання використання та ввезення в Україну генераторів у період енергетичної кризи. Які нові можливості з'являються?

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Бізнес зможе зберігати певний запас пального для генераторів, не побоюючись санкцій. Це питання врегульовано в законопроєктах №8196 і №8197 про сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України, які Верховна Рада вже підтримала у другому читанні.

Як пояснює Фокусу Максим Білявський, аналітик енергетичних ринків раніше, згідно зі статтею 17 закону №481, у разі зберігання пального без наявності ліцензії до суб'єктів господарювання застосовувалися штрафи у розмірі 500 тис. грн. Ця норма створила певні проблеми для бізнесу, який за умов відключення світла повинен використовувати генератори задля забезпечення роботи яких необхідно зберігати певний запас палива.

Як раніше пояснював Фокусу Юрій Хапко, керівний партнер, адвокат юрфірми Totum, згідно з вищезазначеним законом №481 підприємство, яке зберігає каністри з паливом на своєму складі, має отримувати для цього приміщення ліцензію на зберігання пального. Якщо підприємство доставляє пальне з АЗС у каністрах та одразу заливає його в бак генератора — ліцензія не потрібна. Однак, щоб забезпечити безперебійну роботу, скажімо, магазину чи кафе, необхідно мати хоча б мінімальний запас пального.

[ + – ] До 2 тис. літрів палива для генераторів зможуть зберігати підприємства без ліцензії протягом воєнного стану Фото: Марiя Бабенко

В іншому огляді Фокусу опитані експерти зазначили, що використання генераторів в умовах воєнного стану в українських містах залишається неврегульованим. Як зазначив у коментарі Фокусу Вадим Литвин, голова правління Асоціації енергоаудиторів України, правова база щодо подібних резервних джерел енергозабезпечення фактично залишилася в умовах мирного часу й формально встановлення і використання генератора може трактуватись перевіряльниками як порушення. Тому Литвин висловив сподівання, що на період воєнного стану держава пом'якшить відповідні вимоги. Очевидно, одним із таких кроків стало рішення про зберігання пального без ліцензії.

"Відповідно до законодавчих новацій дозволяється зберігати пальне, яке необхідне для роботи генераторних установок, але в обсязі до 2 тис. літрів. При цьому тривалість пільг поширюється виключно на період воєнного стану та 30 днів після його завершення", — пояснює Фокусу Максим Білявський.

Як зазначив у своєму телеграм-каналі народний депутат Ярослав Железняк, обсяг палива, яке можна зберігати без ліцензії, на вимогу уряду обмежили 2 тис. літрів. При цьому, як уточнює Железняк, про великі обсяги потрібно буде повідомити за декларативним принципом податкову.

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Генератори в законі: як депутати врегулювали проблеми з їх пільговим ввезенням в Україну

У законопроєктах №8196 та №8197 також врегулювали питання безмитного ввезення генераторів, Starlink тощо. Станіслав Польовий, адвокат ЮФ GRACERS уточнює, що законопроєкт №8197 вносить зміни до Митного кодексу, згідно з яким до 1 травня 2023 року звільняються від мита генератори й інше обладнання, що ввозиться в Україну для вільного поводження. Аналогічні зміни щодо звільнення від ПДВ передбачені у законі №8196. Раніше Фокус уже детально аналізував це нововведення.

Законопроєкти №8196 та №8197 набирають чинності через три дні з моменту опублікування. Але до публікації їх ще має підписати президент.

Раніше Фокус також розповідав, чим генератор може бути корисним багатоквартирним будинкам у ситуації блекауту.