Свет во вред здоровью: чем опасны генераторы и должны ли предприятия платить эконалог

Предприятия, которые для обеспечения бесперебойной работы вынуждены использовать генераторы, задаются вопросом, придется ли им платить экологический налог. Фокус обратился к юристам за разъяснениями.

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Экологический налог, которого сегодня опасаются предприниматели, использующие генераторы, в Украине взимается за выбросы загрязняющих веществ, в том числе — СО2, в атмосферный воздух. Однако важен масштаб.

"Пунктом 240.1 ст. 240 Налогового Кодекса Украины предусмотрено, что субъекты, осуществляющие выбросы двуокиси углерода (СО2) в объеме не более 500 тонн в год, не являются плательщиками налога. То есть, если предприятие для обеспечения работы генератора использует суммарно менее 200 тонн горючего в год — платить экологический налог не нужно", — объясняет Максим Боярчуков, управляющий партнер юридической компании "Максим Боярчуков и Партнеры".

[ + – ] Дизельный генератор расходует 0,2 л топлива на каждый кВт Фото: autoblog.com

Чтобы оценить масштабы возьмем, например, популярный среди малого и среднего бизнеса дизельный генератор 5 кВт, который за час работы потребляет около 1 литра горючего (0,2 л на 1 кВт), что в пересчете на килограммы составит около 0,84 кг. Даже если такой генератор будет работать круглосуточно, в течение года он использует около 7,4 тонн горючего. Если использовать мощный дизельный генератор на 220 кВт по восемь часов в сутки в течение года – затраты составят около 108 тонн в год.

Ростислав Кравец, адвокат, старший партнер адвокатской компании "Кравец и Партнеры" подтверждает, что на сегодняшний день взыскание экологического налога с пользователей генераторов не предусмотрено законодательством, однако местные власти могут самостоятельно его ввести.

Здесь следует напомнить, как в декабре 2022 года украинских предпринимателей напугало Главное управление ГНС в Волынской области, которое в своем разъяснении уточнило, что за использование генераторов их пользователи должны платить экологический налог. Авторы разъяснения ссылались на пункт 14.1.230 статьи 14 НК Украины, где речь идет об обложении налогом стационарных источников загрязнения. Именно к таковым волынским налоговикам отнесли генераторы.

Однако Максим Боярчуков отмечает, что пунктом 43 подраздела 5 раздела XX НК Украины предусмотрено, что временно, на период действия военного положения на территории Украины и в течение 30 дней со дня его прекращения или отмены не считаются стационарными источниками загрязнения электрогенераторные установки, классифицируемые по коду 8502 согласно УКТ ВЭД.

Более того, с критикой упомянутого резонансного разъяснения ГУ ГНС в Волынской области выступил глава финансового и налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. В своем телеграмм-канале политик отметил, что в случае, если плательщик использует до 200 тонн горючего в год, платить экологический налог не нужно и позже добавил, что непрофессиональное разъяснение одного из региональных управлений ГУ ГНС отозвано.

Как уточняет Максим Боярчуков, если годовой объем выбросов двуокиси углерода превышает 500 тонн в год, то есть было использовано более 200 тонн топлива, лицо обязано зарегистрироваться плательщиками налога в налоговом (отчетном) периоде, в котором произошло такое превышение, подать налоговую отчетность, начислить и уплатить налог в порядке, предусмотренном НК Украины. Однако в случае поступления неправомерного требования налоговиков уплатить такой налог собеседник Фокуса советует обращаться в суд.

Важно

Генератор в большом городе: стоит ли жителям многоэтажек в складчину покупать генераторы

Массовое использование генераторов наносит вред окружающей среде. По данным Всеукраинской экологической лиги, во время работы дизель-генератора в атмосферный воздух попадают загрязняющие вещества — оксид углерода, вещества в виде суспендированных твердых частиц (сажа), азота диоксид, углеводородов С12-С19, диоксида серы. Эти соединения оказывают негативное влияние на здоровье человека и окружающую среду.

"Также создается дополнительная шумовая нагрузка, дизельные генераторы создают 88 дБ шума, генераторы, работающие на бензине или газе, могут превышать 95 дБ. Данные показатели превышают нормативный показатель, составляющий 55 дБ дневной, а 45 дБ – в ночное время", — отметили в объединении.

"Де-факто генераторы — это двигатели внутреннего сгорания с таким же принципом работы, как и в автомобилях. Соответственно, в их выбросах содержатся химические соединения азота, серы, пыль, сажа, наносящие вред экологии и СО2, оказывающий негативное влияние на климат. Кроме того, неудобства создает шум от работающих генераторов", — рассказывает Фокусу Алексей Рябчин, советник вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды в 2019-2020 году.

Эффект от массового применения генераторов собеседник Фокуса сравнивает с последствиями ввоза в страну и использования на дорогах соответствующего количества "евроблях".

Алексей Рябчин добавляет, что сейчас вопросы безопасности и выживания страны выступают впереди даже таких важных категорий, как экология и защита окружающей среды. Однако в более отдаленной перспективе эксперт советует фокусироваться на развитии в Украине децентрализованной модели генерации, которая снизит зависимость от крупных производителей электроэнергии – атомных и тепловых электростанций, а с другой стороны – концентрироваться на повышении энергоэффективности и уменьшении энергопотребления.

Ранее Фокус сообщал, сколько топлива для генераторов в Украине разрешили хранить без лицензии. Также Фокус рассказывал, как депутаты узаконили беспошлинный ввоз генераторов.