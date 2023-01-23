Світло й інтернет у борг: які банки пропонують кредити на зарядні станції

Пережити відключення світла в міській квартирі допомагають зарядні станції, проте громадянам із не найвищими доходами важко зібрати необхідну суму на таку покупку. Фокус з'ясував, як, де й за яких умов можна придбати зарядні станції в кредит.

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Під час вимкнень електроенергії зарядні станції дозволяють підтримувати роботу як мінімум модема, роутера, комп'ютера, а потужніші — і побутової техніки. Вони заряджаються від розетки, а деякі — і від автомобіля чи сонячної батареї. Якщо відімкнення відбуваються за графіком і тривають близько чотирьох годин, навіть базові моделі зарядних станцій дозволяють пережити їх без особливого дискомфорту, а дорогі моделі обіцяють ще більший запас автономності.

Головним недоліком зарядних станцій для українців із невеликими доходами є їхня відносно висока ціна. Ціни на прості моделі стартують від 15 тис. грн, а потужніші станції коштують від 40 тис. грн і більше. У зв'язку з цим багато громадян ставлять собі запитання, чи можна купити зарядну станцію в кредит?

Як з'ясував Фокус у своєму новому огляді "І генератор, і Starlink. Як отримати автономність за допомогою кредитів", щоб купити в кредит зарядну станцію, можна скористатися програмами кредитування готівкою або сервісами миттєвої оплати частинами, які пропонують українські банки.

Найпривабливішою для покупців є безвідсоткова розстрочка на зарядну станцію, яку можна вибрати під час оплати товару карткою в найбільших магазинах техніки й електроніки та онлайн-майданчиках (ROZETKA, COMFY, АЛЛО, "Епіцентр", "Цитрус" та ін.). Однак для цього потрібно мати картку з відкритим кредитним лімітом таких банків:

"Приватбанк" (сервіс "Оплата частинами");

monobank ("Купівля частинами");

"А-Банк" ("Плати частинами");

ОТП Банк ("Оплата частинами");

"Сенс Банк" ("Оплата частинами");

ПУМБ ("Оплата частинами").

"У нас є на вибір кілька брендів зарядних станцій різної потужності — Bluetti, Jackery, Anker, EcoFlow, Canyon та інші. Ці зарядні станції можна придбати на виплат без переплат на строк до десяти місяців", — підтверджує Іван Павлик, комерційний директор COMFY.

У COMFY зарядні станції коштують від 12 499 грн до 94 999 грн. Серед них — універсальна зарядна станція Jackery Explorer 1000 pro EU в COMFY за 54 999 грн, яку власники кредиток вищезгаданих банків можуть купити на виплат. Якщо оформити кредит на десять місяців, щомісяця доведеться платити по 5499,9 грн.

За інформацією Артема Краснікова, керівника департаменту розвитку фінансових сервісів і бізнес платежів ДК АЛЛО, більшість товарів від продавця АЛЛО на маркетплейсі allo.ua та в мобільному додатку можна придбати й сплатити частинами до 20 платежів, а також купити в кредит. Це стосується, зокрема, і зарядних станцій.

[ + – ] Купити товари для повної автономності квартири можна за наявності кредитного ліміту на карті Фото: Pexels

Зокрема, за словами Артема Краснікова, компанія АЛЛО виступає офіційним постачальником зарядних станцій Anker, які споживачі можуть сплатити частинами, скориставшись послугами кількох українських банків. Бюджетний варіант — зарядна станція Anker 521 PowerHouse 256 Вт/год, яка підійде для заряджання ноутбуків, смартфонів, планшетів, фотоапаратів та ін. і коштує 15 499 грн. Якщо взяти безвідсотковий кредит на десять місяців, то кожен платіж становитиме цілком посильні для багатьох 1549,9 грн.

"Використовували як зарядку телефонів, для підключення настільної лампи та кілька разів підключали котел. За інформацією на екрані, котел (160 Вт) міг на ній протриматися до двох годин", — залишив відгук про цей товар покупець Роман.

[ + – ] Завдяки зарядним станціям у міській квартирі цілком можна пережити до 4-8 годин без світла Фото: EcoFlow RIVER

Інший приклад: зарядну станцію EcoFlow DELTA (EFDELTA1300-EU), яка працює на потужності до 1800 Вт*год, пропонують за ціною 57 999 тис. грн. Максимальний термін розстрочки для цього товару — 20 платежів — пропонує "ПриватБанк". У цьому випадку щомісячний платіж становитиме 2 900 грн.

"Холодильник і світло у квартирі тримає приблизно 7-8 годин. Навіть чайник нагріти можна! Заряджається трохи більше години", — залишив відгук про таку зарядну станцію покупець Олексій.

Однак у разі дорогих зарядних станцій можливості громадян обмежує те, що ліміти на оплату частинами за банківськими картками зазвичай не перевищують 10-50 тис. грн. Наприклад, у киянки Марини кредитний ліміт у monobank становить 30 тис. грн. Водночас ліміт на купівлю частинами банк відкрив лише на 10 тис. грн.

"На бюджетний смартфон, може, і вистачить, але EcoFlow так не купиш", — нарікає співрозмовниця Фокусу.

Утім, якщо кредитки немає або ліміту на оплату частинами не вистачає, кредит на купівлю техніки можна оформити безпосередньо в магазині. Наприклад, щоб купити в кредит, скажімо, зарядну станцію Jackery Explorer 1000 pro EU, яка коштує 54 999 грн, можна безпосередньо в магазині техніки й електроніки подати заявку на розгляд кільком банкам. Серед них:

ОТП Банк;

ПУМБ;

"Укрсиббанк";

"Глобус";

"Ідея Банк".

Якщо позитивне рішення надійде відразу від кількох банків, можна вибрати кредитора на власний розсуд і укласти договір, не виходячи з магазину. Наприклад, оформивши кредит на зарядну станцію вартістю 54 999 грн в одному зі згаданих банків на 24 місяці, за орієнтовними розрахунками Фокусу, доведеться переплатити 19 805 грн, а ефективна ставка становитиме близько 36,5%.

Також Фокус розповідав, як підприємцям можна купити в кредит генератори, скориставшись державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%".

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