Свет и интернет в долг: какие банки предлагают кредиты на зарядные станции

Пережить отключения света в городской квартире помогают зарядные станции, однако гражданам с не самыми высокими доходами трудно собрать необходимую сумму на такую покупку. Фокус выяснил, как, где и на каких условиях можно приобрести зарядные станции в кредит.

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Во время отключений электроэнергии зарядные станции позволяют поддерживать работу, как минимум, модема, роутера, компьютера, а более мощные — и бытовой техники. Они заряжаются от розетки, а некоторые — и от автомобиля или солнечной батареи. Если отключения происходят по графику и продолжаются около четырех часов даже базовые модели зарядных станций позволяют пережить их без особого дискомфорта, а дорогие модели обещают еще больший запас автономности.

Главным недостатком зарядных станций для украинцев с небольшими доходами выступает их относительно высокая цена. Цены на простые модели стартуют от 15 тыс. грн, а более мощные станции стоят от 40 тыс. грн и более. В связи с этим многие граждане задаются вопросом, можно ли купить зарядную станцию в кредит?

Как выяснил Фокус в своем новом обзоре "И генератор, и Starlink. Как получить автономность с помощью кредитов", чтобы купить в кредит зарядную станцию можно воспользоваться программами кредитования наличными или сервисами мгновенной оплаты частями, которые предлагают украинские банки.

Наиболее привлекательно для покупателей выглядит беспроцентная рассрочка на зарядную станцию, которую можно выбрать при оплате товара картой в крупнейших магазинах техники и электроники и онлайн-площадках (ROZETKA, COMFY, АЛЛО, Епіцентр, Цитрус и др.). Однако для этого нужно иметь карту с открытым кредитным лимитом следующих банков:

ПриватБанк (сервис "Оплата частинами");

monobank ("Покупка частинами");

А-Банк ("Плати частинами");

ОТП Банк ("Оплата частинами");

Сенс Банк ("Оплата частинами");

ПУМБ ("Оплата частинами").

"У нас есть на выбор несколько брендов зарядных станций разной мощности — Bluetti, Jackery, Anker, EcoFlow, Canyon и другие. Эти зарядные станции можно приобрести в рассрочку без переплат на срок до десяти месяцев", — подтверждает Иван Павлик, коммерческий директор COMFY.

В COMFY зарядные станции стоят от 12 499 грн до 94 999 грн. В их числе — универсальная зарядная станция Jackery Explorer 1000 pro EU в COMFY за 54 999 грн, которую владельцы кредиток вышеназванных банков могут купить в рассрочку. Если оформить кредит на десять месяцев ежемесячно придется платить по 5 499,9 грн.

По информации Артема Красникова, руководителя департамента развития финансовых сервисов и бизнес платежей ГК АЛЛО, большинство товаров от продавца АЛЛО на маркетплейсе allo.ua и в мобильном приложении можно приобрести и оплатить частями до 20 платежей, а также купить в кредит. Это касается, в том числе, и зарядных станций.

[ + – ] Купить товары для полной автономности квартиры можно при наличии кредитного лимита на карте Фото: Pexels

В частности, по словам Артема Красникова, компания АЛЛО выступает официальным поставщиком зарядных станций Anker, которые потребители могут оплатить частями, воспользовавшись услугами нескольких украинских банков. Бюджетный вариант — зарядная станція Anker 521 PowerHouse 256 Вт/ч, которая подойдет для зарядки ноутбуков, смартфонов, планшетов, фотоаппаратов и др. стоит 15 499 грн. Если взять беспроцентный кредит на десять месяцев, то каждый платеж составит вполне посильные для многих 1 549,9 грн.

"Использовали в качестве зарядки телефонов, для подключения настольной лампы и несколько раз подключали котел. По информации на экране, котел (160 Вт) мог на ней продержаться до двух часов", — оставил отзыв об этом товаре покупатель Роман.

[ + – ] Благодаря зарядным станциям, в городской квартире вполне можно пережить до 4-8 часов без света Фото: EcoFlow RIVER

Другой пример: зарядная станция EcoFlow DELTA (EFDELTA1300-EU), которая работает на мощности до 1800 Вт*ч, предлагается по цене 57 999 тыс. грн. Максимальный срок рассрочки для этого товара — 20 платежей — предлагает ПриватБанк. В этом случае ежемесячный платеж составит 2 900 грн.

"Холодильник и свет в квартире держит примерно 7-8 часов. Даже чайник нагреть можно! Заряжается чуть больше часа", — оставил отзыв о такой зарядной станции покупатель Алексей.

Однако в случае с дорогими зарядными станциями возможности граждан ограничивает то, что лимиты на оплату частями по банковским картам обычно не превышают 10-50 тыс. грн. Например, у киевлянки Марины кредитный лимит в monobank составляет 30 тыс. грн. При этом лимит на покупку частями банк открыл всего на 10 тыс. грн.

"На бюджетный смартфон, может, и хватит, но EcoFlow так не купишь", — сетует собеседница Фокуса.

Впрочем, если кредитки нет, или лимита на оплату частями не хватает, кредит на покупку техники можно оформить непосредственно в магазине. К примеру, чтобы купить в кредит, скажем, зарядную станцию Jackery Explorer 1000 pro EU, которая стоит 54 999 грн, можно непосредственно в магазине техники и электроники подать заявку на рассмотрение нескольким банкам. В их числе:

ОТП Банк;

ПУМБ;

Укрсиббанк;

Глобус;

Идея Банк.

Если положительное решение поступит сразу от нескольких банков, можно выбрать кредитора по собственному усмотрению и заключить договор не выходя из магазина. Например, оформив кредит на зарядную станцию стоимостью 54 999 грн в одном из упомянутых банков на 24 месяца, по ориентировочным расчетам Фокуса придется переплатить 19 805 грн, а эффективная ставка составит около 36,5%.

Также Фокус рассказывал, как предпринимателям можно купить в кредит генераторы, воспользовавшись государственной программой "Доступные кредиты 5-7-9%".

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