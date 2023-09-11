Дальше — лучше: в Кабмине объяснили, почему экономика Украины улучшится

По словам первого вице-премьер-министра экономики Юлии Свириденко, национальная экономика восстанавливается более быстрыми темпами, чем ожидалось. Поэтому все институции пересматривают свои прогнозы по поводу роста ВВП.

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Кабинет министров Украины ожидает, что рост ВВП страны до конца 2023 года составит около 3−4% на фоне улучшения ситуации в промышленности. Об этом в ходе Ялтинской европейской стратегии (YES)10 сентября сообщила первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко

"Рост ВВП будет на уровне 4%. Все институции пересматривают прогноз роста ВВП. Скептики говорят, что рост составит примерно 3%. В основных отраслях промышленности видим улучшение. Урожай зерна составит около 50 миллионов тонн. Есть определенные проблемы с экспортом, но я думаю, что ситуация улучшится за счет альтернативных маршрутов", — отметила вице-премьер.

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Она добавила, что правительство решает проблему экспорта совместно с западными партнерами и финансовыми институциями. Тем временем рынок труда в Украине имеет структурные проблемы, и около 5 миллионов украинцев остаются за границей.

"У безработных нет тех навыков, в которых нуждается рынок труда, поэтому в этом и следующем году мы сосредоточимся на вопросах подготовки и переподготовки, поскольку обеспечить восстановление и отстройку Украины без этого будет невозможно", — подчеркнула министр.

Свириденко отметила, что двумя неотложными шагами для эффективного восстановления Украины, являются поддержка местного бизнеса и страхование рисков.

"Мы в правительстве должны сосредоточиться на двух вещах. Поддержка местного бизнеса, который является налогоплательщиком, что позволит ему платить заработную плату работникам, а нам выплачивать денежное довольствие военным. А также страхование", — рассказала Свириденко.

Кабмин ожидает, что парламент поддержит поправки и изменения в законодательство, что позволит украинским агентствам страховать как украинские, так и иностранные компании, которые будут вовлечены в восстановление Украины.

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Напомним, 8 сентября аналитики инвестиционной компании Dragon Capital улучшили прогноз по внутреннему валовому продукту (ВВП) Украины, курсу гривны и инфляции до конца 2023 года. Так, по их мнению, реальный ВВП в 2023 году вырастет на 4,5% из года в год (г/г) после падения на 29% в прошлом году.

Отметим, согласно данным Государственного управления статистики, в течение первого квартала 2023 года ВВП вырос на 2,4%. Но это еще далеко не уровень первого квартала 2022 года (довоенного) — отставание составляет 10%.

К слову, Фокус в конце прошлого года писал, что доходы украинцев на довоенный уровень вернутся через 3-6 лет.