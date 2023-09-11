Далі — краще: у Кабміні пояснили, чому економіка України покращиться

За словами першої віцепрем'єр-міністрині економіки Юлії Свириденко, національна економіка відновлюється швидшими темпами, ніж очікувалося. Тому всі інституції переглядають свої прогнози щодо зростання ВВП.

Related video

Кабінет міністрів України очікує, що зростання ВВП країни до кінця 2023 року становитиме приблизно 3-4% на тлі поліпшення ситуації в промисловості. Про це під час Ялтинської європейської стратегії (YES) 10 вересня повідомила перша віцепрем'єр-міністриня економіки Юлія Свириденко

"Зростання ВВП буде на рівні 4%. Усі інституції переглядають прогноз зростання ВВП. Скептики кажуть, що зростання становитиме приблизно 3%. В основних галузях промисловості бачимо покращення. Урожай зерна становитиме близько 50 мільйонів тонн. Є певні проблеми з експортом, але я думаю, що ситуація покращиться за рахунок альтернативних маршрутів", — зазначила віцепрем'єрка.

Важливо

Відштовхнулися від дна: у Мінфіні спрогнозували, яким буде ВВП до кінця 2023 року

Вона додала, що уряд вирішує проблему експорту спільно із західними партнерами та фінансовими інституціями. Тим часом ринок праці в Україні має структурні проблеми, і майже 5 мільйонів українців залишаються за кордоном.

"У безробітних немає тих навичок, яких потребує ринок праці, тому цього і наступного року ми зосередимося на питаннях підготовки та перепідготовки, оскільки забезпечити відновлення і відбудову України без цього буде неможливо", — наголосила міністриня.

Свириденко зазначила, що двома невідкладними кроками для ефективного відновлення України є підтримка місцевого бізнесу та страхування ризиків.

"Ми в уряді маємо зосередитися на двох речах. Підтримка місцевого бізнесу, який є платником податків, що дасть змогу йому платити заробітну плату працівникам, а нам виплачувати грошове забезпечення військовим. А також страхування", — розповіла Свириденко.

Кабмін очікує, що парламент підтримає поправки та зміни до законодавства, що дасть змогу українським агентствам страхувати як українські, так і іноземні компанії, які будуть залучені до відновлення України.

Важливо

У Мінекономіки назвали відбудову України одним з найамбітніших проектів 21 століття

Нагадаємо, 8 вересня аналітики інвестиційної компанії Dragon Capital поліпшили прогноз щодо внутрішнього валового продукту (ВВП) України, курсу гривні та інфляції до кінця 2023 року. Так, на їхню думку, реальний ВВП у 2023 році зросте на 4,5% з року в рік (р/р) після падіння на 29% минулого року.

Зазначимо, згідно з даними Державного управління статистики, протягом першого кварталу 2023 року ВВП зріс на 2,4%. Але це ще далеко не рівень першого кварталу 2022 року (довоєнного) — відставання становить 10%.

До слова, Фокус наприкінці минулого року писав, що доходи українців на довоєнний рівень повернуться через 3-6 років.