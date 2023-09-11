Некоторым украинцам выплатят 130 тысяч гривен: кто получит деньги и как подать заявку

Швейцарская независимая организация Helvetas Swiss Intercooperation окажет финансовую поддержку некоторым украинцам. О деталях программы рассказали в пресс-службе Минреинтеграции.

Related video

В Украине вынужденным переселенцам и пострадавшим от войны гражданам будут предоставлять гранты для создания собственного бизнеса. Помощь будут выделять в Днепропетровской и Харьковской областях, сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Сколько выплатят

Известно, что украинцы, заявку которых подтвердят, получат от швейцарской независимой организации Helvetas Swiss Intercooperation гранты в размере 130 тысяч гривен. Предпочтение будет предоставляться лицам, которые:

потеряли источник дохода;

получили статус ВПЛ;

имеют финансовую и социальную уязвимость.

Куда можно вложить грант

Отмечается, что полученные средства можно будет вложить:

в строительные и ремонтные работы, автосервис;

сферу красоты;

груминг и ветеринарные услуги;

заведения быстрого питания;

швейное дело, ремонт обуви, изготовление ключей;

креативную сфера;

digital-направления;

плодоовощеводство;

розничную торговля или онлайн торговлю.

То есть, в общем 130 тысяч гривен можно будет потратить для того, чтобы:

купить материалы или новое оборудование,

оплатить услуги;

отремонтировать или арендовать помещение для ведения бизнеса;

оплатить стажировку/переквалификацию;

выплатить зарплату наемному персоналу.

Как подать заявление?

Это можно сделать по ссылке. Заявку нужно заполнить и отправить до 17 сентября 2023 года.

Между тем напомним, что благотворительный фонд "Право на защиту" выплачивает помощь переселенцам, которые живут в Сумах. Так, в течение следующих трех месяцев некоторым из украинцев будут выплачивать по 2 220 гривен на человека. То есть, в целом украинская семья сможет получить 6 660 гривен .

Также 11 сентября стало известно, что Организация Объединенных Наций (ООН) совместно с Николаевским горсоветом готовят новую программу для финансовой поддержки местной общины. Известно, что программа рассчитана на четыре месяца, за это время гражданам ежемесячно будут выплачивать по 1,5 тысячи гривен.

Еще Фокус рассказывал, что в Польше украинским семьям с новорожденными детьми выплатят помощь в размере 1 тысячи злотых. Единовременную выплату предоставят только в том случае, если другие члены семьи тоже находятся в Польше с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину.