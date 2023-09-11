Деяким українцям виплатять 130 тисяч гривен: хто отримає гроші та як подати заявку

Швейцарська незалежна організація Helvetas Swiss Intercooperation надасть фінансову підтримку деяким українцям. Про деталі програми розповіли у пресслужбі Мінреінтеграції.

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В Україні вимушеним переселенцям та постраждалим від війни громадянам надаватимуть гранти задля створення власного бізнесу. Допомогу виділятимуть у в Дніпропетровській та Харківській областях, повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Скільки виплатять

Відомо, що українці, заявку яких підтвердять, отримають від швейцарської незалежної організації Helvetas Swiss Intercooperation гранти у розмірі 130 тисяч гривень. Перевага надаватиметься особам, які:

втратили джерело доходу;

отримали статус ВПО;

мають фінансову та соціальну вразливість.

Куди можна вкласти грант

Зазначається, що отримані кошти можна буде вкласти:

у будівельні та ремонтні роботи, автосервіс;

сферу краси;

грумінг і ветеринарні послуги;

заклади швидкого харчування;

швейну справа, ремонт взуття, виготовлення ключів;

креативну сфера;

digital-напрями;

плодоовочівництво;

роздрібну торгівля або онлайн торгівлю..

Тобто, загалом 130 тисяч гривень можна буде витрати для того, аби:

купити матеріали або нове обладнання,

оплатити послуги;

відремонтувати або орендувати приміщення для ведення бізнесу;

оплатити стажування/перекваліфікацію;

виплатити зарплату найманому персоналу.

Як подати заяву?

Це можна зробити за посиланням. Заявку потрібно заповнити та надіслати до 17 вересня 2023 року.

Тим часом нагадаємо, що благодійний фонд "Право на захист" виплачує допомогу переселенцям, які живуть у Сумах. Так, впродовж наступних трьох місяців декому з українців виплачуватимуть по 2 220 гривень на людину. Тобто, загалом українська родина зможе отримати 6 660 гривень.

Також 11 вересня стало відомо, що Організація Об'єднаних Націй (ООН) спільно з Миколаївської міськрадою готують нову програму для фінансової підтримки місцевої громади. Відомо, що програма розрахована на чотири місяці, за цей час громадянам щомісяця виплачуватимуть по 1,5 тисячі гривень.

Ще Фокус розповідав, що в Польщі українським сім'ям із новонародженими дітьми виплатять допомогу в розмірі 1 тисячі злотих. Одноразову виплату нададуть тільки в тому разі, якщо інші члени сім'ї теж перебувають у Польщі з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну.