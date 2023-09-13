Первоклассникам в Украине выплатят 5 тысяч гривен: как родителям получить деньги

Подавать заявку для начисления средств украинцы могут до 30 сентября 2023 года.

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В Украине родителям некоторых первоклассников выплатят финансовую помощь. Выплаты предназначены детям погибших защитников, которые в 2023 году впервые пошли в школу, сообщает пресс-служба Винницкого городского совета.

Отмечается, что речь идет о выплате 5 тысяч гривен. Получить финансовую помощь могут члены Винницкой общины или вынужденные переселенцы, у которых на войне против России погиб один из членов семьи.

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При этом такие семьи должны числиться на учете в Департаменте социальной политики. Получить деньги также могут граждане, состоящие на учете в Едином муниципальном реестре лиц, имеющих право на льготы, доплаты и услуги.

Чтобы получить пять тысяч гривен, мать, отец или опекун ребенка должны подать в управление соцзащиты по месту регистрации:

заявление на имя городского головы;

копию документа, удостоверяющего личность — паспорт заявителя или ID-карту и справки о регистрации месяца проживания;

копию справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (или справки об отказе) заявителя;

копию документа, удостоверяющего отношения ребенка и заявителя (свидетельство о рождении, усыновлении, документ, подтверждающий установление опеки или попечительства);

копию справки о регистрации места жительства ребенка (детей);

копию справки о взятии внутренне перемещенного лица на учет в департаменте соцполитики горсовета (копия указанной справки предоставляется заявителем на себя и ребенка (детей);

копию справки на ребенка/детей о пользовании льготами, согласно ст. 15 ЗУ "О статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты";

справку из заведения общего среднего образования о зачислении ребенка на обучение в 1-й класс;

справку об открытии лицевого банковского счета заявителя.

Подавать пакет документов можно до 30 сентября. Справки принимают:

в управлении соцзащиты населения (Левобережное): улица Замостенская, 7.

в управлении соцзащиты населения (Правобережное): проспект. Космонавтов, 30.

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Напомним, участники боевых действий могут рассчитывать на доплату к пенсиям в размере 25% прожиточного минимума. Сейчас это 523,25 гривны. Также важно знать, что общий размер пенсионных выплат лиц со статусом УБД не может быть ниже 210% указанного прожиточного минимума. То есть не менее 4395,30 гривен.

Также Фокус рассказывал, что благотворительный фонд "Право на защиту" начал выплачивать некоторым украинцам финансовую помощь в размере 6 660 гривен. Эти деньги будут начислять гражданам в течение трех месяцев по 2 220 грн.