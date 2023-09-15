"Для восстановления и развития": Украина получит $2 млрд от Южной Кореи

По словам министра экономики Украины Юлии Свириденко, финансовая поддержка Южной Кореи открывает путь к получению долгосрочных и дешевых кредитов, которые будут способствовать восстановлению производственного потенциала и созданию новых рабочих мест.

Related video

Украина получит финансовую помощь в размере 2 миллиардов долларов от Южной Кореи. Деньги будут направлены на развитие инновационных экономических проектов в стране. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

Первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко совместно с посолом Южной Кореи в Украине Ким Хьонг То подписали Соглашение о кредитах от Корейского Фонда экономического развития и сотрудничества (EDCF).

"Согласно подписанному Соглашению Украина или субъект хозяйствования — резидент Украины, получивший государственную гарантию, имеет право привлечь долгосрочные кредиты под низкие проценты от Экспортно-импортного банка Кореи через Фонд экономического сотрудничества и развития (EDCF)", — пишет пресс-служба.

Отмечается, что на первом этапе кредиты могут быть использованы для финансирования поставки оборудования, а начиная с 2025 года, они будут направлены на процессы восстановления и развития.

Как пояснила Свириденко, Соглашение открывает путь к получению долгосрочных и дешевых кредитов, которые будут способствовать восстановлению производственного потенциала и созданию новых рабочих мест.

"Мы рассчитываем на активное участие корейского бизнеса в восстановлении нашей страны, а также на создание новых технологических производств в стратегически важных отраслях экономики. Также Украине пригодится корейский опыт для послевоенного восстановления разрушенной инфраструктуры, промышленных и гражданских объектов", — добавила Свириденко.

Напомним, что в мае американские аналитики сообщали, что Южная Корея начала тайно отправлять Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов. Сообщается, что Сеул передает снаряды США, которые, в свою очередь, организовали их отправку в Украину. Такой вид помощи должен помочь ВСУ успешно провести контрнаступление.