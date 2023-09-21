Новые риски для тех, кто прошел ВВК: отменят ли выводы ограниченно годным

В сентябре в Украине активно проводят проверки всех военно-врачебных комиссий. Как сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, проверено уже более 75% комиссий.

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В Украине продолжают проверять выданные ВВК решения, в частности решения о признании лиц непригодными к прохождению военной службы. Как заявил недавно омбудсмен Дмитрий Лубинец, до конца сентября стоит задача проверить 100% ВВК в Украине. "Относительно решения "ограниченно годен". Мы зафиксировали очень много случаев, когда из-за коррупционной составляющей были выданы справки гражданам, которые не имеют проблем со здоровьем, как непригодным, а граждане Украины, которые имеют открытые проблемы со здоровьем, есть диагнозы, причем многолетние диагнозы, им выдали эти справки "ограниченно годен". Это требует урегулирования", — сказал Лубинец в эфире телемарафона, передают СМИ.

Как рассказала Фокусу адвокат по медицинскому праву ЮФ "Ильяшев и Партнеры" Алла Цимановская, нарушения со стороны ВВК часто связаны с неверной диагностикой заболеваний и с неправильно установленными диагнозами. "На практике уже известно много случаев, которые привели к определенным уголовным правонарушениям со стороны врачей ВВК, а также к нарушениям прав некоторых граждан. Проблемы две и обе нужно решать — принимать превентивные меры для не повторения этих ошибок в будущем", — говорит адвокат.

Известно много случаев, которые привели к определенным уголовным правонарушениям со стороны врачей ВВК Фото: УНИАН

По ее словам, одна история, когда здоровые признаны "непригодными" и уехали за границу осваивать другие страны и строить новую жизнь, и совсем другая — когда действительно больные лица, нуждающиеся в систематическом лечении, были признаны "годными" или "ограниченно годными".

"Как врачи ВВК реализовывают возможность "играть" понятиями "годен", "непригоден", "ограниченно годен"? Это связано не только с фальсификацией медицинской документации, подделкой истории болезни, но и с трактовкой самого заболевания. Поскольку, в соответствии с "Положением о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины", при установлении диагноза принимается во внимание не только наличие болезни, но и еще степень ее проявления, то есть насколько то или иное заболевание мешает человеку проходить военную службу. Это достаточно мощный инструмент в руках врачей ВВК", — говорит Алла Цимановская.

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Она пояснила: секретарь СНБО подтвердил, что на сегодняшний день термины "годен", "непригоден", "ограниченно годен" имеют иногда двойную или даже тройную трактовку. И теперь решением Совета национальной безопасности и обороны дано поручение разъяснить документ, который определяет степень пригодности мужчины к прохождению военной службы.

Ранее Фокус писал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о проверке всех решений военно-врачебных комиссий, которые были приняты с 24 февраля 2022 года, с начала масштабного вторжения России. Указ касается выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 августа 2023 года относительно "военно-врачебной экспертизы в Вооруженных Силах Украины".