Новые санкции против России: какие ограничения готовит Евросоюз

Новые ограничения, как ожидается, будут представлены уже в следующем месяце.

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В Европейском союзе обсуждают уже 12 пакет санкций против России за полномасштабную войну против Украины. Новые ограничения еще обсуждаются, но, известно, что они могут коснуться импорта алмазов из РФ. Об этом 18 сентября сообщает агентство Bloomberg.

По информации журналистов, договориться о новых санкциях, чтобы наказать агрессора, Евросоюзу будет сложно, поскольку предыдущие попытки ввести санкции против российских драгоценных камней были неудачными. Все потому, что против ограничения выступали страны-импортеры, например Бельгия.

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Кроме того, Евросоюз может усилить меры по противодействию обхода Россией уже действующих санкций. Также, как отмечается в публикации, европейские политики могут согласиться отдать нашей стране прибыль, которая хранится в некоторых странах после заморозки активов центрального банка России.

"В рамках обсуждений Еврокомиссия озвучит предложения по введению налога на непредвиденные доходы на прибыль, замороженную активами российского центрального банка в клиринговых палатах – несмотря на противодействие со стороны Европейского центрального банка. Вего активов Цетробанка РФ заморожено примерно на 200 миллиарда евро, некоторые европейские лидеры согласны направить часть этой суммы на восстановление Украины", – отмечатеся в публикации.

Помимо этого, группа стран, среди которых Польша и балтийские государства, призывают также ввести дополнительные ограничения в сфере торговли российским сжиженным газом и санкции в сфере IT-услуг. Также они призывают ввести ограничения на атомную энергетику РФ.

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Напомним, недавно Европейский Союз ввел новые санкции против россиян: гражданам страны агрессора запретили приезжать в страны блока на собственных автомобилях и со смартфонами.

При этом несмотря на то, что РФ сейчас является чуть ли не самой подсанкционной страной мира, 30 августа в The Financial Times писали, что стране все равно удается импортировать в ЕС значительные объемы сжиженного газа. К тому же признаки восстановления начинает демонстрировать российская экономика.