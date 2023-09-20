Выплаты ООН: пенсионерам начали выплачивать дополнительную денежную помощь

По данным "ПриватБанка", дополнительную материальную помощь могут получить пенсионеры, проживающие на территориях активных боевых действий, получающие выплаты менее 3000 грн в месяц, и те, которые не получали других денежных пособий с 1 марта 2023 года.

Related video

В Украине уже начали выплачивать помощь, которую ранее анонсировала Всемирная продовольственная программа ООН, с целью оказания социальной поддержки определенным группам пенсионеров. Об этом сообщили в пресс-службе "ПриватБанка".

Так, на такие выплаты имеют право пенсионеры, которые:

проживают на территориях активных боевых действий или прилегающих к ним;

чьи пенсии не превышают 3000 гривен;

не получавшие других денежных пособий с 1 марта 2023 года.

Как отмечается, размер помощи — сумма, которой не хватает до 3000 гривен, однако не менее 100 гривен.

При этом не требуется никакого отдельного обращения для получения помощи — она будет автоматически предоставлена на основе данных, имеющихся в реестре. Эти выплаты будут направлены на банковские карты с пометкой "дополнительная денежная помощь".

Следовательно, дополнительные средства будут выплачиваться не менее четырех месяцев.

Напомним, что некоторым украинским пенсионерам положена доплата к пенсии в размере 25% прожиточного минимума.

Также Фокус писал о том, что некоторые пенсионеры потеряют до 50% своих выплат, если у них есть непогашенные взыскания.