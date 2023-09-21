Если есть два автомобиля: в ПФУ рассказали, как можно получить субсидию на коммуналку

Субсидию на оплату коммуналки могут начислить даже тому домохозяйству, представитель которого владеет сразу двумя автомобилями. Но есть один важный нюанс.

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В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, в каких случаях субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг могут отменить или отказать в оформлении. Для этого был рассмотрен случай, когда один из представителей домохозяйства, которое пользовалось льготой, купил два автомобиля. Детали сообщила пресс-служба ведомства.

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В госструктуре объяснили, что есть "Положения о порядке назначения жилищных субсидий", которое утвердил Кабмин Украины своим постановлением от 21 октября 1995 года. Так, согласно пункту 14 этого Положения, если на 1 число месяца, из которого назначается жилищная субсидия, кто-либо из состава домохозяйства или член семьи лица из состава домохозяйства владеет более чем одним транспортным средством, подлежащим регистрации в установленном законодательством порядке, с года выпуска которого прошло менее 15 лет (кроме мопеда и прицепа), субсидия в таком случае не назначается.

При этом один гражданин поинтересовался, сможет ли он оформить субсидию, если у него тоже есть две машины, но: одна очень старая, а вторая — 2008 года выпуска.

"Ваше домохозяйство может претендовать на получение жилищной субсидии с января 2024 года, когда со времени выпуска автомобиля пройдет более 15 лет", — отметили в фонде.

Кому еще откажут в субсидии

В постановлении правительства также сказано, в каких еще случаях государство отменит или не назначит субсидии:

если площадь дома превышает 230 кв. м, а квартиры — 130 кв. м (кроме случаев, когда речь идет о детских домах семейного типа, многодетных семьях и т.п.);

если среди членов домовладения есть совершеннолетние, к которым есть определенные замечания — совсем не имеют доходов, не платят Единый социальный взнос, выехали за границу более чем на 60 дней и т.д;

в случае, когда кто-то из членов домовладения за 12 месяцев до даты оформления субсидии выплатил более чем 51 тыс. грн за покупку земельного участка, квартиры, транспортного средства, ценных бумаг и т.д;

при существующей задолженности за коммунальные платежи;

если не вернули излишне начисленную субсидию;

если проживают граждане, которые не платят алиментов или задолжали по другим исполнительным производствам;

если кто-то владеет другим жилье (есть широкий перечень исключений);

если у кого-то есть на депозитном счете более чем 100 тыс. грн или владеет драгоценными металлами на сумму более чем 50 тыс. грн.

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Напомним, что в октябре 2023 года в Украине произойдет автоматический перерасчет жилищной субсидии на нынешний отопительный период. Это касается тех домохозяйств, которые получили субсидию на неотапливаемый период этого года, и тех, которым субсидия была назначена в размере 0,00 гривен на неотапливаемый сезон.

Также недавно пресс-служба Пенсионного фонда объяснила, как оформить льготу на оплату коммунальных услуг. В частности, подробно описали, как оформить заявку через веб-портал.