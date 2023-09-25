Миссия МВФ в Украине начала технические консультации с правительством страны, — представитель фонда

В рамках технических дискуссий продолжается подготовка ко второму пересмотру программы расширенного финансирования (EFF).

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Миссия Международного валютного фонда (МВФ) объявила о начале технических консультаций с представителями власти Украины в рамках подготовки к выделению третьего транша по кредитной программе. Об этом сообщила пресс-служба фонда в понедельник, 25 сентября, пишет Укринформ.

"Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начинает сегодня технические дискуссии с представителями власти Украины относительно последних экономических событий и с целью обсуждения налогово-бюджетных, финансовых и структурных мероприятий в контексте подготовки к консультациям 2023 года по Статье IV Соглашений МВФ и ко второму пересмотру программы расширенного финансирования (EFF)", — заявил постоянный представитель фонда в Украине Ваграм Степанян.

Сейчас МВФ расширил перечень требований к Украине. Сначала условия новой кредитной программы содержали 19 структурных маяков, которые Украина обязалась выполнить в течение ближайших 15 месяцев. После первого пересмотра их количество увеличилось до 23.

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Что известно о нынешней программе МВФ

Международный валютный фонд одобрил 31 марта этого года четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) для Украины на 15,6 миллиарда долларов. Это лишь часть пакета поддержки Украины общей стоимостью 115 миллиардов долларов.

Первый транш МВФ в размере 2,7 миллиарда долларов поступил в апреле, второй транш в сумме 890 миллионов долларов — в июне.

Еще один транш ожидается осенью после второго пересмотра программы миссией МВФ.

В целом правительство Украины рассчитывает получить от МВФ в течение 2024 года 5,4 миллиарда долларов. Причем стоимость кредитов МВФ увеличилась с 1% до 4,8% годовых из-за повсеместного повышения ставок.

Напомним, Фокус писал: еще в начале 2023 года в пресс-службе Министерства финансов заявляли, что одним из "маяков" МВФ, от выполнения которого зависит получение новой кредитной программы, является принятие законопроекта №8401, которым возвращаются довоенные налоги и проверки.

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Кроме того, мы сообщали, что, по словам руководительницы Фонда Кристалины Георгиевой, мировая экономика потеряла триллионы долларов из-за пандемии и войны в Украине.