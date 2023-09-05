Война серьезно пошатнула: в МВФ оценила потери мировой экономики в 2023 году

По словам главы МВФ Кристалины Георгиевой, мировое производство потеряло триллионы долларов из-за пандемии и войны в Украине.

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Мировая экономика выстояла под негативными потрясениями — пандемией, войной, климатическими явлениями и кризисом стоимости жизни. Восстановление после этих потрясений продолжается, но медленно и неравномерно. Об этом заявила глава МВФ Кристалина Георгиева на саммите АСЕАН.

"Триллионы долларов мирового производства были потеряны по сравнению с глобальными тенденциями, существовавшими до пандемии", — сказала она.

Она отметила, что экономические потрясения являются серьезными, но неравномерно распределены по странам. Восстановление крупнейших экономик наблюдается только в США, тогда как Еврозона по-прежнему отстает от тренда примерно на 2%. При этом Китай и другие развивающиеся страны и страны с формирующимся рынком отстают от тренда примерно на 5%, а в странах с низкими доходами ситуация еще хуже.

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"После сильного, более 6%-ного роста в 2021 году, восстановление значительно замедлилось, во многом из-за шока от войны России в Украине. Мы прогнозируем, что эти слабые показатели сохранятся, при этом глобальный рост составит около 3% в среднесрочной перспективе", — сказала Георгиева.

В то же время Георгиева добавила, что сейчас в мировой экономике происходит самый низкий уровень роста за последние десятилетия. К тому же эти процессы, зачастую, фиксируются в условиях инфляции, когда ожидается, что процентные ставки будут выше в течение длительного времени, а также в контексте растущих рисков фрагментации.

Напомним, в НБУ ожидают, что украинская экономика в 2023 году будет восстанавливаться намного быстрее, нежели ожидалось ранее. Самый основной риск, который может пошатнуть все позитивные прогнозы — интенсивность полномасштабной войны.

Отметим, что 30 июня агентство Bloomberg сообщило, что в мировой экономике начался новый суперцикл, который спровоцирует подорожание энергоносителей и продовольствия.

Также Фокус исследовал, что влияет на цены в Украине и какова будет инфляция в 2023 году.