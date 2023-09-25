Укрепление энергосистемы Украины: подписано соглашение с США на полмиллиарда долларов

Для получения дополнительных 100 миллионов долларов Украине придется выполнить три условия в четко обозначенные сроки.

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Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по обеспечению устойчивости энергосистемы, подписанный Украиной и США, предусматривает выделение 522 миллионов долларов на ее укрепление. Об этом сообщает посольство США в Украине.

Цель соглашения – повышение энергетической безопасности Украины, а также модернизация энергетического сектора.

Средства, выделяемые Соединенными Штатами, будут использованы в следующих направлениях:

восстановление поврежденной электро-, теплоэнергетической и газовой инфраструктуры Украины, в том числе закупка и установка магистральных автотрансформаторов;

расширение электроэнергетической системы и ее гибкости для повышения устойчивости к перебоям в электроснабжении основных секторов предоставления услуг (отопление, водоснабжение, транспорт, связь и медицина);

установка распределенной газовой генерации (в том числе турбины CCGT производства США);

расширение системы распределенной генерации из альтернативных источников энергии в электро- и теплоэнергетике;

расширение магистральной инфраструктуры для связи Украины с газовыми и электрическими сетями стан Европы;

приведение украинского энергетического сектора в соответствие законодательству ЕС и выполнение обязательств Украины по Договору об учреждении Энергетического сообщества;

сотрудничество в сфере гражданской ядерной энергетики;

защита критической инфраструктуры Украины, в том числе антидроновая и антиракетная защита, физическая безопасность, кибербезопасность.

"Правительство США намерено предоставить Украине помощь на общую сумму 522 млн долларов США, из которых 422 миллиона долларов США новой помощи в сфере энергетики, и 100 млн долларов — при условии выполнения соответствующими органами государственной власти Украины мер, указанных в параграфе 3 этого раздела", — говорится в соглашении.

Для получения дополнительных 100 млн Украине нужно выполнить три условия, которые имеют четко обозначенные временные рамки:

Утверждение нового устава и создание Наблюдательного совета ООО "Оператор ГТС Украины". Срок выполнения – до конца октября 2023 года. Продвижение плана корпоратизации ГП НАЭК "Энергоатом". В частности, старт процедуры избрания членов Наблюдательного совета "Энергоатома" на конкурсной основе до 30 ноября и создание ПАО "Энергоатом"до конца 2023 года. Определение порядка, объема, степени и периодичности отчетности Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг об оптовой торговле энергоносителями согласно регламенту REMIT. НКРЭКУ должна принять решение до 1 апреля 2024 г.

Регламент REMIT (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency) – это пакет нормативно-правовых актов Евросоюза, которые регулируют отношения на оптовых энергетических рынках путем:

запрета осуществления или попытки манипуляций;

введения инструментов противодействия злоупотреблениям;

эффективного и своевременного публичного раскрытия внутренней информации участниками рынков;

требования к торговым операторам сообщать о подозрительных сделках;

детализации процедуры проведения расследований злоупотреблений.

В меморандуме говорится, что стороны соглашения сформируют Управляющий комитет, в состав которого от Украины войдут представители Минэнерго, Мининфраструктуры, НКРЭКУ, Госинспекции ядерного регулирования. США в комитете будут представлять чиновники Госдепартамента, Министерства энергетики и Агентства по международному развитию.

В тексте меморандума уточняется, что соглашение не является обязательством по финансированию и не может трактоваться как создание эксклюзивных трудовых отношений.

Напомним, глава Минэнерго сообщил о проведении "самой масштабной кампании по ремонту" и заявил, что энергосистема Украины готова к атакам РФ.

Ранее Фокус писал о том, что в "Укрэнерго" рассказали о последствиях первой за полгода атаки ВС РФ на энергообъекты.