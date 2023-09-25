Зміцнення енергосистеми України: підписано угоду зі США на півмільярда доларів
Для отримання додаткових 100 мільйонів доларів Україні доведеться виконати три умови в чітко визначені терміни.
Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю щодо забезпечення стійкості енергосистеми, підписаний Україною та США, передбачає виділення 522 мільйонів доларів на її зміцнення. Про це повідомляє посольство США в Україні.
Мета угоди — підвищення енергетичної безпеки України, а також модернізація енергетичного сектору.
Кошти, що виділяються Сполученими Штатами, будуть використані в таких напрямках:
- відновлення пошкодженої електро-, теплоенергетичної та газової інфраструктури України, зокрема закупівля та встановлення магістральних автотрансформаторів;
- розширення електроенергетичної системи та її гнучкості для підвищення стійкості до перебоїв в електропостачанні основних секторів надання послуг (опалення, водопостачання, транспорт, зв'язок і медицина);
- встановлення розподіленої газової генерації (зокрема турбіни CCGT виробництва США);
- розширення системи розподіленої генерації з альтернативних джерел енергії в електро- і теплоенергетиці;
- розширення магістральної інфраструктури для зв'язку України з газовими та електричними мережами країн Європи;
- приведення українського енергетичного сектору у відповідність до законодавства ЄС та виконання зобов'язань України за Договором про заснування Енергетичного співтовариства;
- співпраця у сфері цивільної ядерної енергетики;
- захист критичної інфраструктури України, зокрема антидроновий та антиракетний захист, фізична безпека, кібербезпека.
"Уряд США має намір надати Україні допомогу на загальну суму 522 мільйони доларів США, з яких 422 мільйони доларів США нової допомоги у сфері енергетики, та 100 мільйонів доларів — за умови виконання відповідними органами державної влади України заходів, зазначених у параграфі 3 цього розділу", — йдеться в угоді.
Для отримання додаткових 100 млн Україні потрібно виконати три умови, які мають чітко визначені часові рамки:
- Затвердження нового статуту та створення Наглядової ради ТОВ "Оператор ГТС України". Термін виконання — до кінця жовтня 2023 року.
- Просування плану корпоратизації ДП НАЕК "Енергоатом". Зокрема, старт процедури обрання членів Наглядової ради "Енергоатома" на конкурсній основі до 30 листопада та створення ПАТ "Енергоатом" до кінця 2023 року.
- Визначення порядку, обсягу, ступеня та періодичності звітування Національної комісії з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг про оптову торгівлю енергоносіями згідно з регламентом REMIT. НКРЕКП має ухвалити рішення до 1 квітня 2024 р.
Регламент REMIT (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency) — це пакет нормативно-правових актів Євросоюзу, які регулюють відносини на оптових енергетичних ринках шляхом:
- заборони здійснення або спроби маніпуляцій;
- запровадження інструментів протидії зловживанням;
- ефективного та своєчасного публічного розкриття внутрішньої інформації учасниками ринків;
- вимоги до торговельних операторів повідомляти про підозрілі угоди;
- деталізації процедури проведення розслідувань зловживань.
У меморандумі йдеться про те, що сторони угоди сформують Керівний комітет, до складу якого від України увійдуть представники Міненерго, Мінінфраструктури, НКРЕКП, Держінспекції ядерного регулювання. США в комітеті представлятимуть чиновники Держдепартаменту, Міністерства енергетики та Агентства з міжнародного розвитку.
У тексті меморандуму уточнюється, що угода не є зобов'язанням щодо фінансування і не може трактуватися як створення ексклюзивних трудових відносин.
Нагадаємо, глава Міненерго повідомив про проведення "наймасштабнішої кампанії з ремонту" і заявив, що енергосистема України готова до атак РФ.
Раніше Фокус писав про те, що в "Укренерго" розповіли про наслідки першої за півроку атаки ЗС РФ на енергооб'єкти.