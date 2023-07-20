Надійність енергосистеми нижча, ніж минулого сезону: експерт розповів, чи буде новий блекаут

За словами директора центру "Психея" Геннадія Рябцева, ситуація може бути складнішою, ніж минулого року.

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В Україні не очікується масштабний блекаут у разі нових масових атак РФ по об'єктах паливно-енергетичного сектору. Про це повідомив директор центру "Психея" Геннадій Рябцев, передає "РБК-Україна".

"Імовірність повного блекауту в Україні буде надзвичайно низькою. Навіть потужні атаки РФ на критичну енергетичну інфраструктуру не здатні призвести до повного та тривалого вимкнення її для більшості споживачів", — сказав Геннадій Рябцев.

Він вважає, що ситуація може бути складнішою, ніж минулої зими, коли існували графіки відключення електроенергії, адже надійність енергосистеми є нижчою через хиткий енергетичний баланс і малу кількість резервних потужностей. Рябцев зазначив, що минулого року маневрові потужності, теплова генерація не були пошкодженими, тоді як нині після ремонтів вони є не настільки міцними та можуть виходити з ладу.

Рябцев додав, що велика кількість споживачів уже підготувалася до нового опалювального сезону та забезпечилася приладами для альтернативної генерації.

Нагадаємо, член парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ Сергій Нагорняк розповів, що відновлення енергосистеми йде повільно. Тому в разі нових російських атак Україні не вдасться уникнути відключень електрики.

Раніше Фокус писав, що фахівці прогнозують важку зиму. Українській енергетиці не вдасться відновити навіть половину потужностей до початку нового опалювального сезону.