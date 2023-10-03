Украинцы могут получить выплаты ко дню рождения: кому положена финансовая помощь

Некоторым украинцам в 2023 году положена одноразовая выплата по случаю дня рождения. Однако финансовая помощь доступна только в одном регионе.

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В Украине некоторые граждане в октябре получат дополнительные денежные выплаты. Одноразовая материальная помощь предназначена украинцам в возрасте 70+ лет, гражданам с инвалидностью первой и второй групп и детям военнослужащих. Выплачивать средства будут на территории Ивано-Франковской общины. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

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Он отметил, что для выплат из бюджета было выделено 205, 5 тысяч гривен для 368 жителей "золотого возраста" (70 лет и больше). Еще для 44 человек с инвалидностью I и II групп выделили 22 тысячи гривен, а на 57 детей военнослужащих — 39 тысяч гривен.

Город выплачивает деньги людям после дня рождения. Предварительно нужно написать заявление и подать его в одном из ближайших ЦНАПов Ивано-Франковской общине. Также можно подать заявления онлайн на сайте ЦНАП. Там нужно выбрать раздел "Сервисы", но перед этим пройти авторизацию, используя BankID.

Для того чтобы зарегистрироваться на получение выплат, понадобятся следующие документы:

копия паспорта и регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

копия справки внутренне перемещенного лица (при обращении данной категории лиц);

реквизиты счета, открытого в банке;

копию справки МСЭК (для лиц с инвалидностью I или II группы).

Кому добавят более двух тысяч гривен к пенсии

Еще в сентябре пресс-служба Пенсионного фонда сообщила, что пенсионерам со статусом внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) положена надбавка — 2 093 гривны. Для этого правительство выделило из бюджета дополнительные средства, предназначенные на компенсацию пенсий за прошлые периоды. Такая же выплата ждет пенсионеров из числа ВПЛ и в октябре.

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Ранее Фокус рассказывал, что в Украине с 1 января 2024 года увеличится максимальная пенсия. Размер выплаты будет на уровне 23 610 гривен. При этом размер средней пенсии, как ожидается, составит 5,3 тысячи гривен.

Также напомним, что у пенсионеров есть возможность ежемесячно получать надбавку к выплатам, которая зависит от возраста, инвалидности и стажа работы.