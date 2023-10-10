Масштабный перерасчет пенсий: кто из украинцев получит больше всего

Министр соцполитики Оксана Жолнович отметила, что наибольшее повышение будет для тех, кто получил пенсию давно. Оно может не коснуться людей, которые получили ее не более 3 лет назад.

Related video

В Украине проведут масштабный перерасчет пенсий. Известно, что повышение составит около 700 грн. Об этом сообщает Obozrevatel.

Вероятно, что в марте 2023-го и в апреле 2024-го в Украине состоится вышеупомянутое повышение пенсий (вследствие повышения прожиточного минимума и повышения минимальной зарплаты).

Украинцы, достигшие возраста 65 лет и выполнившие требования по стажу, по закону должны получать пенсию в размере не менее 40% минималки.

Сообщают, что с 1 января минимальная пенсия увеличится — с 2680 до 2840 грн, а с 1 апреля на 3200 грн.

Прожиточный минимум увеличится с 2093 до 2361 грн. Максимальная пенсия в 10 раз выше минимальной. А вот размер "осовременивания" сейчас не известен.

Министр соцполитики Оксана Жолнович отметила, что самое большое повышение будет для тех, кто получил пенсию давно. Оно может не коснуться тех, кто получил выплату не более трех лет назад.

"Оно может не коснуться тех, кто получил выплату не более трех лет назад", — говорится в сообщении.

Дело в том, что чем давнее назначена пенсия, тем больше она устарела из-за роста средней зарплаты по стране. Благодаря осовремениванию размер выплат планируют выровнять. Используют бальную систему. Ежемесячно количество стажа будут сравнивать со средней зарплатой по стране и давать балл. От суммы баллов будет зависеть размер повышения пенсии.

Напомним, в Пенсионном фонде Украины сообщили, что некоторые категории граждан Украины могут получать надбавку к пенсии, однако важно вовремя подать заявление и соответствующий набор документов. Право на такую надбавку имеют люди с особыми заслугами, среди них — выдающиеся государственные деятели и военные.