Масштабний перерахунок пенсій: хто з українців отримає найбільше

Міністриня соцполітики Оксана Жолнович наголосила, що найбільше підвищення буде для тих, хто отримав пенсію давно. Воно може не торкнутися людей, які одержали її не більше 3 років тому.

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В Україні проведуть масштабний перерахунок пенсій. Відомо, що підвищення становитиме близько 700 грн. Про це повідомляє Obozrevatel.

Ймовірно, що у березні 2023-го та у квітні 2024-го в Україні відбудеться вищезгадане підвищення пенсій (внаслідок підвищення прожиткового мінімуму та підвищення мінімальної зарплати).

Українці, які досягли віку 65 років та виконали вимоги щодо стажу, згідно із законом мають отримувати пенсію у розмірі не менше 40% мінімалки.

Повідомляють, що з 1 січня мінімальна пенсія збільшиться – з 2680 до 2840 грн, а з 1 квітня на 3200 грн.

Прожитковий мінімум збільшиться з 2093 до 2361 грн. Максимальна пенсія в 10 разів вища за мінімальну. А ось розмір "осучаснення" зараз не відомий.

Міністр соцполітики Оксана Жолнович зазначила, що найбільше підвищення буде для тих, хто отримав пенсію давно. Воно може не торкнутися тих, хто одержав виплату не більше трьох років тому.

"Воно може не торкнутися тих, хто одержав виплату не більше трьох років тому", – йдеться у повідомленні.

Справа в тому, що чим давніше призначено пенсію, тим більше вона застаріла через зростання середньої зарплати по країні. Завдяки осучасненню розмір виплат планують вирівняти. Використовують бальну систему. Щомісяця кількість стажу порівнюватимуть із середньою зарплатою по країні та даватимуть бал. Від суми балів залежатиме розмір підвищення пенсії.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України повідомили, що деякі категорії громадян України можуть отримувати надбавку до пенсії, однак важливо вчасно подати заяву та відповідний набір документів. Право на таку надбавку мають люди з особливими заслугами, серед них — видатні державні діячі та військові.