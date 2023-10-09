Пенсії в Україні: хто з українців може отримати надбавку до 840 грн

Згідно з поясненнями ПФУ, розмір додаткових виплат для пенсіонерів у поточному році залежить від встановленого мінімального розміру пенсії для непрацездатних осіб. Однак військовим виплати вираховують залежно від мінімальної зарплати в Україні.

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Деякі категорії громадян України можуть отримувати надбавку до пенсії, однак важливо вчасно подати заяву та відповідний набір документів. Право на таку надбавку мають люди з особливими заслугами, серед них — видатні державні діячі та військові. Про деталі нарахувань ідеться у поясненні Пенсійного фонду України.

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У Пенсійному фонді вказали, що надбавка до пенсії можуть отримати громадяни з особливими заслугами перед державою. Деталі нарахування вказані у Законі "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

Пенсії в Україні — хто отримає надбавку

Щоб отримати додаткові виплати, важливо дотриматись строків подання — не пізніше як за 12 місяців після набуття права.

Право на надбавку до пенсії мають люди, які відзначились у різних сферах діяльності:

державній;

громадській;

господарську;

науковій;

культурній;

освітній;

спортивній, а також у сфері охорони здоров'я та фізичного виховання.

У Законі перелічуються категорії громадян, які можуть отримати надбавку:

Герої України;

нагороджені орденом Небесної сотні, чотирма і більше орденами України;

борці за незалежність України у XX столітті та люди, які постраждали від репресій радянського режиму;

відзначені званням "народний", "заслужений", отримувачі державних премій або одного з орденів;

ветерани, відзначені орденом за мужність;

спортсмени, які стали переможцями та рекордсменами міжнародних змагань;

космонавти та члени льотно-випробувальних екіпажів;

матері, які народили п'ять та більше дітей і виховали їх до шестирічного віку. Якщо матір померла або позбавлена батьківських прав, то виплату має право отримати батько. Зазначається, що ідеться про дітей, "усиновлених в установленому законом порядку".

Розміри надбавки до пенсії

Громадяни, які мають право на надбавку до пенсії, зможуть отримати додаткові кошти у розмірі від 20% до 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2023 році прожитковий мінімум становить 2 093 грн, отже можна отримати виплату 418 до 837 грн. Яку саме суму отримає людина, залежить від кількості орденів та виду заслуг, пояснили у ПФУ.

Військові також можуть отримати надбавку — до 70%. Зокрема, ідеться про додаткові суми у розмірі від 1 460 грн до 10 000 грн. Розмір виплат встановлюється постановою Кабміну від 2 грудня 2009 р. № 1309.

ПФУ також стверджує, що держава внесла зміни з 1 січня 2023 року. Зокрема, мінімальні виплати для військових відраховується від мінімального розміру заробітної плати. Тобто доплата досягнула розмірів 6 700-20100 грн. При чому кошти можуть отримати Герої України, які ще не встигли оформити пенсію.

Зазначимо, на розмір пенсії військового впливають три фактори, раніше розповіли у Пенсійному фонді. Зокрема, впливає посадовий оклад, виплата за звання та щомісячне забезпечення. Про деталі нарахування пенсії ідеться у статті Фокусу.

Нагадуємо, громадяни, які вийшли на пенсію за вислугою років, повинні повідомити про це у ПФУ. Це потрібно для того, щоб встановити розмір пенсійних виплат — вони різні, залежно від того, працює чи не працює людина. Тим часом військові, які отримали інвалідність, мають право на пенсію за інвалідністю. Розмір пенсії залежить від ступеня втрати працездатності, який визначається органом медико-санітарної експертизи.