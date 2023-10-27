Банк "Пивденный" помогает развивать экономическое образование

Потребность в экономистах в Украине будет только расти, но конкуренция требует, чтобы получившие диплом студенты имели реальное представление о бизнес-процессах.

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Чтобы специалисты, которых выпускают государственные университеты, готовы были работать в реальном секторе экономики, нужно разбавить теорию практическими кейсами. По результатам опроса, который провел банк вместе с исследовательской компанией Gradus Research*, так считают 79 % руководителей крупных украинских компаний.

Потребность в квалифицированных специалистах в ближайшем будущем будет только расти, уверены в банке. Поэтому решили принять участие в развитии экономического образования и помочь в закрытии этой потребности. Для этого подписали Меморандум о сотрудничестве с КНУ имени Тараса Шевченко.

Программа сотрудничества долгосрочная и направлена на то, чтобы дополнить теоретические знания студентов практическими кейсами от экспертов банка и представителей крупных украинских компаний.

Для этого "Пивденный" вместе с ведущими преподавателями университета проработал учебный план и выбрал дисциплины, в которые сможет внести практическую составляющую. В ближайшее время эксперты поделятся прикладными кейсами из сферы управления финансами, кибербезопасности, риск-менеджмента и оценки бизнеса, управления данными. В дальнейшем программа будет только расширяться.

Также банк создаст на территории Экономического факультета академический хаб, который будет функционировать даже в условиях блекаутов. Там студенты смогут посещать лекции и тренинги, оставлять отзывы, общаться и отдыхать между парами.

В банке уверены, что помощь сфере образования во время войны крайне важна и актуальна, так как от качества подготовки специалистов сегодня напрямую зависит будущее Украины завтра.

Справка:

"Пивденный" – стабильный и надежный банк, который занимает третье место в группе украинских банков с частным капиталом по размеру активов. Пять лет подряд он входит в категорию системно важных по определению НБУ.

Собственники банка Пивденный Юрий Родин и Марк Беккер основали его в 1993 году и уже 30 лет репутация банка остается на высоком уровне среди клиентов.

Специализация банка – обслуживание крупного и среднего корпоративного бизнеса. Могут получить комплексное обслуживание внешнеэкономической деятельности и эффективные решения для управления денежными средствами предприятий в банке Пивденный акционеры украинских компаний.

* Опрос был проведен исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты на платформе Gradus. Период проведения исследования: июнь-июль 2023 года, респонденты – руководители корпоративного сектора среди клиентов банка "Пивденный", размер выборки – 43 эксперта.