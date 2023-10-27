Банк "Південний" допомагає розвивати економічну освіту

Потреба в економістах в Україні тільки зростатиме, але конкуренція вимагає, щоб студенти, які отримали диплом, мали реальне уявлення про бізнес-процеси.

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Щоб фахівці, яких випускають державні університети, готові були працювати в реальному секторі економіки, потрібно розбавити теорію практичними кейсами. За результатами опитування, яке провів банк разом із дослідницькою компанією Gradus Research*, так вважають 79 % керівників великих українських компаній.

Потреба у кваліфікованих фахівцях у найближчому майбутньому тільки зростатиме, впевнені в банку. Тому вирішили взяти участь у розвитку економічної освіти та допомогти в закритті цієї потреби. Для цього підписали Меморандум про співпрацю з КНУ імені Тараса Шевченка.

Програма співпраці довгострокова і спрямована на те, щоб доповнити теоретичні знання студентів практичними кейсами від експертів банку та представників великих українських компаній.

Для цього "Південний" разом із провідними викладачами університету опрацював навчальний план і вибрав дисципліни, в які зможе внести практичну складову. Найближчим часом експерти поділяться прикладними кейсами зі сфери управління фінансами, кібербезпеки, ризик-менеджменту та оцінки бізнесу, управління даними. Надалі програма буде тільки розширюватися.

Також банк створить на території Економічного факультету академічний хаб, який функціонуватиме навіть в умовах блекаутів. Там студенти зможуть відвідувати лекції та тренінги, залишати відгуки, спілкуватися та відпочивати між парами.

У банку впевнені, що допомога сфері освіти під час війни вкрай важлива й актуальна, оскільки від якості підготовки фахівців сьогодні безпосередньо залежить майбутнє України завтра.

Довідка:

"Південний" — стабільний і надійний банк, який посідає третє місце в групі українських банків з приватним капіталом за розміром активів. П'ять років поспіль він входить до категорії системно важливих за визначенням НБУ.

Власники банку Південний Юрій Родін і Марк Беккер заснували його 1993 року і вже 30 років репутація банку залишається на високому рівні серед клієнтів.

Спеціалізація банку — обслуговування великого та середнього корпоративного бізнесу. Можуть отримати комплексне обслуговування зовнішньоекономічної діяльності та ефективні рішення для управління грошовими коштами підприємств у банку Південний акціонери українських компаній.

* Опитування було проведено дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети на платформі Gradus. Період проведення дослідження: червень-липень 2023 року, респонденти — керівники корпоративного сектору серед клієнтів банку "Південний", розмір вибірки — 43 експерти.