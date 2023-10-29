Инфляция и рост курса валют: эксперт поделился экономическими прогнозами в Украине на 2024

Олег Пендзин отметил несколько факторов, влияющих на общий экономический рост и стабильность гривны. По его словам, Украина зависит от макрофинансовой помощи партнеров и испытывает проблему с рабочими руками из-за мобилизации.

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Украина в значительной степени зависит от макроэкономической помощи западных партнеров, благодаря которой некоторое время курс доллара остается относительно стабильным. Однако как только финансовая помощь сократится, страну ожидает большая инфляция и неизбежный рост курса валюты. О том чего ожидать от экономики Украины в 2024 году и какие сохраняются перспективы рассказал Фокусу эксперт Олег Пендзин.

В начале беседы эксперты прокомментировал заявление министра экономики Украины Юлия Свириденко, которая сказал, что по итогам текущего года рост украинской экономики составит не менее 4%, а в следующем году ожидается минимум 5%. По словам Пендзина, чиновники такого уровня вынуждены быть оптимистами в силу политической стороны вопроса, но на самом деле ситуация с экономикой в реальности такого оптимизма не внушает.

"В первую очередь это глубоко связано с войной и говорить о росте экономики в Украине можно говорить только в том случае, когда все дополнительные условия существования Украины — это вопросы, связанные с прогнозами боевых действий и поражения критической инфраструктуры, имеют место", — отметил эксперт.

Курс гривны

Одним из ключевых аспектов в этом вопросе, убежден Пендзин, является объем и своевременность макрофинансовой помощи Украине, которые предоставляют партнеры. Дело в том, что расходы украинского бюджета в 2024 рассчитана на 3,1 триллиона гривен, при этом доходные статьи составят 1,6 триллиона. Поэтому недостающие средства можно заполучить или от международных финансовых организаций или от других государств, однако эти средства "политически мотивированы", поскольку, как правило, они даются на определенных "непопулярных" условиях. Например, американцы требуют поднять тарифы на энергоносители для населения.

"Но подождите, если в три раза поднять цены на энергоносители у нас социально незащищенными слоями станет 80% населения страны", — подчеркнул эксперт, добавив при этом, что все социальные выплаты в Украине осуществляются за деньги, предоставленные западными партнерами.

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Таким образом, если начнутся проблемы в макрофинансовой помощи, украинские власти будут вынуждены "печатать деньги". Собственно в 2022 году в Украине таким образом напечатали 400 млрд гривен, чтобы гарантировать социальные выплаты, в результате чего курс гривны упал до 40 грн за 1 доллар, а инфляция достигла 28%.

"Если не будет помощи, или она будет не в полном объеме, недостающие средства государство будет вынуждено погашать. Или уменьшать военные расходы, что недопустимо, а все 1,6 триллиона пойдут на войну. Или же печатать деньги. Но как только вы начинаете печатать деньги, у вас начинается огромная инфляция и падение курса", — пояснил Пендзин.

Инвестиции и мобилизация

Кроме того, на стабильность гривны и рост экономики влияют и инвестиции, количество рабочих рук, и внутренняя безопасность. И если вопрос безопасности относительный, так как в этом плане все будет зависеть от активности боевых действий в Центральной и Западной Украине, то что касается рабочих рук, здесь выявляется большая проблема.

Дело в том что законы экономики допускают внутреннюю мобилизацию мужского населения до 10%. Если эта цифра больше, то о росте экономики не может быть и речи, а на сегодняшний день в Украине мобилизовали 15% мужчин.

"Конечно, можно пойти путем тотальной мобилизации, но тогда не говорите о восстановлении экономики — у вас просто не будет рабочих рук, чтобы обеспечить рост ВВП и оплату налогов", — пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что Украина получит еще один транш в 1 млрд долларов от Всемирного банка. Это будет уже девятым траншем в рамках макрофинансовой помощи Евросоюза для Украины в течение 2023 года.