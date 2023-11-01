ЕС расположил избыточные запасы газа в Украине, ведь свои хранилища заполнены на 99%, — СМИ

По словам экспертов в газовой отрасли, именно на украинской территории расположены самые большие на континенте резервуары, а риск дефицита в ближайший отопительный сезон крайне низкий.

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Украина предлагает низкие тарифы и освобождение от таможенных пошлин на три года на хранение газа, поэтому начала пользоваться спросом среди европейских компаний, особенно во время большой войны с Россией. Об этом пишет Financial Times.

Что говорят о газовых хранилищах украинские специалисты

По словам председателя правления "Нафтогаза" Алексея Чернышова, все хранилища в стране расположены глубоко под землей, но это не значит, что оккупанты не рассматривают их как мишени для ударов.

Как утверждают в "Нафтогазе", украинские резервуары расположены далеко от линии фронта и сейчас содержат более двух миллиардов кубических метров газа, принадлежащего предприятиям ЕС.

Интересы европейских операторов

По данным ассоциации, представляющей интересы европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe, хранилища ЕС сейчас заполнены почти на 99%, что превысило целевой показатель Брюсселя к ноябрю.

Руководитель отдела цен на европейский газ в ведущем независимом агентстве Argus Наташа Филдинг отметила, что риск дефицита газа в Европе зимой 2023-2024 годов должен быть низкий, если не принимать во внимание масштабных незапланированных перебоев в поставках или длительных и глубоких похолоданий.

Как отмечают эксперты газовой отрасли, именно в Украине расположены самые большие резервуары в Европе.

По данным государственной энергетической компании "Нафтогаз", резервуары в стране расположены в основном глубоко под землей на западе страны, вдали от линии фронта, и сейчас содержат более 2 миллиардов кубических метров газа, принадлежащего предприятиям ЕС. Компания предложила иностранным заказчикам более 10 миллиардов кубометров газа — треть национальных мощностей Украины.

В то же время, как 24 сентября заявил еврокомиссар Кадри Симсон, Евросоюз зависит от российского газа менее чем на 8%. Если потребление сократят, блок сэкономит к началу весны 2024 года еще 65 млрд кубометров.