Рискованный план: ЕС может отправить свой газ на хранение в Украину, – Bloomberg (карта)

Как отмечают журналисты, немецкие газохранилища уже заполнены более чем на 70%. При этом одно только Бильче-Волицко-Угерске хранилище может вместить более чем в четыре раза больше природного газа, чем крупнейшее хранилище в Германии.

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В Европейском союзе рассматривают возможность хранения своих запасов природного газа в газохранилищах на территории Украины. Об этом пишет Bloomberg 12 июня.

Журналисты отмечают, что план европейских стран является "рискованным", однако некоторые украинские газохранилища находятся достаточно далеко от линии фронта, чтобы считаться безопасными. Некоторые трейдеры считают, что риск оправдан.

Сообщается, что европейские чиновники сейчас думают над тем, стоит ли использовать Бильче-Волицко-Угерское подземное хранилище и другие объекты в Украине, в которых может храниться газ, когда зимой спрос и цены подскочат.

По данным СМИ, европейские хранилища уже заполнены более чем на 70%, а одно лишь Бильче-Волицко-Угерское хранилище может вместить в четыре раза больше природного газа, чем крупнейшее хранилище в Германии.

Газохранилища в Украине

"Украинское хранилище может помочь сбалансировать спрос и предложение во второй половине лета 2023 года, учитывая их отличную связь с газовыми рынками ЕС", — заявили в немецкой коммунальной компании RWE AG, которая в прошлом уже использовала украинское хранилище.

В публикации также говорится, что хранение европейского газа для принесло бы Украине доход, а также укрепило бы связи с ЕС.

"Украинский рынок предлагает хранение по фиксированной ставке, что делает хранение газа в Украине очень привлекательным и конкурентоспособным вариантом", — отметил глава отдела торговых операций в континентальной Европе Марко Заальфранк.

Напомним, что 9 июня США и Великобритания заявили о намерении стимулировать создание новой инфраструктуры и возможностей сквозного топливного цикла к 2030 году на обоих континентах и ​​существенно минимизировать зависимость от российского топлива, поставок и услуг.

Ранее, 5 июня, мы писали о том, что газовый монополист "Газпром" собирается приостановить работу газопровода "Турецкий поток" на техобслуживание, из-за чего поставки российского газа в Европу в ближайшее время сократятся до исторического минимума.