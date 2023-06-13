Ризикований план: ЄС може відправити свій газ на зберігання в Україну, – Bloomberg (карта)

Як зазначають журналісти, німецькі газосховища вже заповнені більш ніж на 70%. При цьому тільки Більче-Волицько-Угерське сховище може вмістити у чотири рази більше природного газу, ніж найбільше сховище в Німеччині.

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У Європейському союзі розглядають можливість зберігання своїх запасів природного газу в газосховищах на території України. Про це пише Bloomberg 12 червня.

Журналісти зазначають, що план європейських країн є "ризикованим", проте деякі українські газосховища є досить далекими від лінії фронту, щоб вважатися безпечними. Деякі трейдери вважають, що ризик виправданий.

Повідомляється, що європейські чиновники зараз думають над тим, чи варто використовувати Більче-Волицько-Угерське підземне сховище та інші об'єкти в Україні, в яких може зберігатися газ, коли взимку попит та ціни підскочать.

За даними ЗМІ, європейські сховища вже заповнені більш ніж на 70%, а лише Більче-Волицько-Угорське сховище може вмістити вчетверо більше природного газу, ніж найбільше сховище в Німеччині.

Газосховища в Україні

"Українське сховище може допомогти збалансувати попит та пропозицію у другій половині літа 2023 року, враховуючи їхній відмінний зв'язок з газовими ринками ЄС", — заявили в німецькій комунальній компанії RWE AG, яка в минулому вже використовувала українське сховище.

У публікації також йдеться, що зберігання європейського газу принесло б Україні дохід, а також зміцнило б зв'язки з ЄС.

"Український ринок пропонує зберігання за фіксованою ставкою, що робить зберігання газу в Україні дуже привабливим та конкурентоспроможним варіантом", — зазначив голова відділу торгових операцій у континентальній Європі Марко Заальфранк.

Нагадаємо, що 9 червня США та Великобританія заявили про намір стимулювати створення нової інфраструктури та можливостей наскрізного паливного циклу до 2030 року на обох континентах та істотно мінімізувати залежність від російського палива, постачання та послуг.

Раніше, 5 червня, ми писали про те, що газовий монополіст "Газпром" має намір призупинити роботу газопроводу "Турецький потік" на техобслуговування, через що постачання російського газу до Європи найближчим часом скоротяться до історичного мінімуму.