Росія знову "перекриє" газ Європі: що нового задумали у Кремлі

З 5 червня єдиним маршрутом доставлення російського газу в ЄС залишиться транзит через Україну.

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Постачання російського газу до Європи найближчим часом скоротяться до історичного мінімуму. Все тому, як повідомляє ВВС, що газовий монополіст "Газпром" має намір призупинити роботу газопроводу "Турецький потік" на техобслуговування.

Зазначається, що у 2022 році, коли Росія відключила головний газопровід у ЄС "Північний потік" для профілактики, між РФ та Європейським Союзом загострився "газовий конфлікт", оскільки РФ відмовлялася після ремонтних робіт відновити прокачування газу газопроводом.

Тим часом "Газпром" у своєму Telegram-каналі пише, що планове щорічне технічне обслуговування газопроводу "Турецький потік" триватиме тиждень — з 5 по 12 червня. Транспортування газу обома нитками газопроводу буде на цей період припинено.

Так, єдиним маршрутом поставок російського газу до ЄС залишиться транзит через Україну.

Водночас як пишуть журналісти, на новий етап "газової війни" між ЄС і РФ не варто очікувати, оскільки Європа вже знайшла альтернативу "газпромівському" газу і навчилася економити.

А ось для самого "Газпрому" знайти альтернативу найбільшому європейському ринку найближчими роками буде складно. При цьому Турецький потік проходить через Туреччину — одного з небагатьох партнерів Росії, так що сваритися з нею невигідно.

Транзит російського газу через Україну

1 червня 2023 року ексглава австрійської нафтогазової компанії OMV Герхард Ройс заявив, що Україна планує припинити транзит російського газу своєю територією в 2024 році. Про це йому нібито сказав заступник міністра енергетики України.

"Я запитав у нього, чи можна очікувати, що договір буде продовжено? І почув однозначне "ні", — розповів Герхард Ройс.

При цьому чинна угода між Москвою та Києвом діє якраз до 2024 року. Згідно з домовленостями, обсяг транзиту газу через Україну становив 65 млрд куб. метрів газу у 2020 році та 40 млрд куб. метрів щорічно з 2021 до 2024 року.

Транзит відбувається за принципом "качай або плати" — плата за транзит стягується в обсязі заброньованих потужностей, навіть якщо фактичне прокачування виявиться меншим.

Також 1 червня повідомлялося, що Україна підвищує вартість транзиту нафти з РФ. Тариф на прокачування нафти через трубопровід "Дружба" у напрямку Словаччини та Угорщини зросте у перший день літа 2023 року.