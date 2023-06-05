Россия снова "перекроет" газ Европе: что нового задумали в Кремле

С 5 июня единственным маршрутом доставки российского газа в ЕС останется транзит через Украину.

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Поставки российского газа в Европу в ближайшее время сократятся до исторического минимума. Все потому, как сообщает ВВС, что газовый монополист "Газпром" собирается приостановить работу газопровода "Турецкий поток" на техобслуживание.

Отмечается, что в 2022 году, когда Россия отключила главный газопровод в ЕС "Северный поток" на профилактику, между РФ и Европейским Союзом обострился "газовый конфликт", поскольку РФ отказывалась после ремонтных работ возобновить прокачку газа по газопроводу.

Тем временем "Газпром" в своем Telegram-канале пишет, что плановое ежегодное техническое обслуживание газопровода "Турецкий поток" продлится неделю — с 5 по 12 июня. Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода будет на этот период приостановлена.

Таким образом единственным маршрутом доставки российского газа в ЕС останется транзит через Украину.

В то же время, как пишут журналисты, нового этапа "газовой войны" между ЕС и РФ не стоит ожидать, поскольку Европа уже нашла альтернативу "газпромовскому" газу и научилась экономить.

А вот для самого "Газпрома" найти альтернативу крупнейшему европейскому рынку в ближайшие годы будет сложно. При этом "Турецкий поток" проходит через Турцию — одного из немногих партнеров России, так что ссориться с ней невыгодно.

Транзит российского газа через Украину

1 июня 2023 года экс-глава австрийской нефтегазовой компании OMV Герхард Ройс заявил, что Украина планирует прекратить транзит российского газа по своей территории в 2024 году. Об этом ему якобы сказал замминистра энергетики Украины.

"Я спросил у него, можно ли ожидать, что договор буде продлен? И услышал однозначное "нет", — рассказал Герхард Ройс.

При этом действующее соглашение между Москвой и Киевом действует как раз до 2024 года. Согласно договоренностям, объем транзита газа через Украину составил 65 млрд куб. метров газа в 2020 году и 40 млрд куб. метров ежегодно с 2021 по 2024.

Транзит происходит по принципу "качай или плати" — плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше.

Также 1 июня сообщалось, что Украина повышает стоимость транзита нефти из РФ. Тариф на прокачку нефти через трубопровод "Дружба" в направлении Словакии и Венгрии вырастет в первый день лета 2023 года.